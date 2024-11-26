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AK Parti yeni anayasanın yol haritasını STK'larla çizecek

AK Parti yeni anayasanın yol haritasını STK'larla çizecek

18:3426/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin genel merkezindeki yeni anayasa çalıştayına liderlik edecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin genel merkezindeki yeni anayasa çalıştayına liderlik edecek.

AK Parti'de yeni anayasa hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Yeni Anayasa Çalıştayları düzenleyen AK Parti, ikinci toplantıyı sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 28 Kasım 2024 Perşembe günü AK Parti Genel Merkezi’nde STK'lar ve meslek örgütleriyle bir araya gelecek. Toplantıda, “Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasa yapımına katılımı nasıl olmalı ve yeni anayasadan beklentileri nelerdir?” sorularına cevap aranacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
, Yeni Anayasa Çalıştayları kapsamında 28 Kasım 2024 Perşembe günü sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle bir araya gelecek.

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantı AK Parti Genel Merkezi’nde saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

Çalıştaya birçok STK ve meslek örgütleri davet edildi

Çalıştaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) davet edildi.

"STK'ları yeni anayasadan beklentileri neler?"

En geniş tabana sahip meslek kuruluşlarının çatı örgütleri, sendikalar ve STK’larla yapılacak toplantıda, “Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasa yapımına katılımı nasıl olmalı ve yeni anayasadan beklentileri nelerdir?” sorularına cevap aranacak.

İlk toplantı uzman akademisyenlerle gerçekleştirilmişti

Yeni Anayasa çalıştaylarının ilki 9 Ekim 2024 tarihinde AK Parti Genel Merkezi’nde anayasa hukuku, hukuk felsefesi, siyaset bilimi, sosyoloji ve kamu yönetimi gibi alanlarda uzman akademisyenlerin katılımları ile gerçekleştirilmişti. Toplantıda "
Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor?
" ve "
Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni sivil anayasanın yapım yöntemi ne olmalı?
" sorularına cevap aranmıştı.
AK Parti
’nin
yeni anayasa çalıştayları
, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde önümüzdeki süreçte de devam edecektir.
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