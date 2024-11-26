AK Parti yeni anayasanın yol haritasını STK'larla çizecek

, Yeni Anayasa Çalıştayları kapsamında 28 Kasım 2024 Perşembe günü sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle bir araya gelecek.

, Yeni Anayasa Çalıştayları kapsamında 28 Kasım 2024 Perşembe günü sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle bir araya gelecek.

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantı AK Parti Genel Merkezi’nde saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

Çalıştaya birçok STK ve meslek örgütleri davet edildi

Çalıştaya birçok STK ve meslek örgütleri davet edildi

Çalıştaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) davet edildi.