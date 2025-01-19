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AK Parti'de Fatih ilçe Başkan adaylığına Fatih Karaismailoğlu seçildi

AK Parti'de Fatih ilçe Başkan adaylığına Fatih Karaismailoğlu seçildi

23:5119/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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AK Parti İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi'nde ilçe Başkan adaylığına Fatih Karaismailoğlu seçildi.
AK Parti İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi'nde ilçe Başkan adaylığına Fatih Karaismailoğlu seçildi.

AK Parti İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi gerçekleşti. AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, AK Parti Milletvekilleri, Belediye Başkanları, MKYK üyeleri ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleşen kongrede Başkan Adayı Fatih Karaismailoğlu başkan seçildi. Karaismailoğlu programda yaptığı konuşmasında, "Listemize alabildiğimiz ve alamadığımız Fatih teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle birlik ve beraberlik çerçevesinde kardeşçe Cumhurbaşkanımız’ın hedef ve vizyonunu Fatihimiz’de işleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin aynası olan, her ilden binlerce kişinin yaşadığı Fatih’te AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,
AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir
, AK Parti Milletvekilleri, Belediye Başkanları, MKYK üyeleri ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.
Atatürk Çağdaş Yaşam Lisesi Kapalı Spor Salonu
'nda gerçekleşen ve tek liste ile gidilen kongrede Başkan Adayı
Fatih Karaismailoğlu
başkan seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongre protokol konuşmalarıyla devam etti.

Kongreye görüntülü bağlanan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ise Fatih’i selamlayarak kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.
Fatih Karaismailoğlu

"Cumhurbaşkanımız’ın hedef ve vizyonunu Fatihimiz’de işleyeceğiz"

Kongre sonunda teşekkür konuşması yapan Fatih Karaismailoğlu, “
Saygıdeğer protokol ve çok kıymetli delegeler, değerli hazirun AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongremize hoş geldiniz sefalar getirdiniz.
Geçmişte görev yapmış ilçe başkanlarımızın yönetimlerinin ve komisyonlarının Fatih’i karış karış dolaşmış ve AK davaya layıkıyla hizmet etmiş Fatih teşkilatının bugün bizlere bıraktığı bayrağı onların destek ve dualarıyla teslim almış bulunuyoruz. Kendilerine emeklerinden ötürü samimi bir teşekkürü borç bilirim. Bu bayrağı teslim aldığımız andan itibaren Fatihimiz’e hizmet etmenin yollarını arayan ve daha ileriye taşımak isteyen neferler olacağız. Listemize alabildiğimiz ve alamadığımız Fatih teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle birlik ve beraberlik çerçevesinde kardeşçe Cumhurbaşkanımız’ın hedef ve vizyonunu Fatihimiz’de işleyeceğiz.
Bu süreçte şahsıma destek olan herkesi saygı minnetle anıyor, Fatih’e layık olmayı Rabbim’den diliyorum. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Allah’a emanet olun.
” diyerek konuşmasını tamamladı.
#AK Parti
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#Fatih Karaismailoğlu

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