AK Parti'de il ve ilçelere neşter

Bu kapsamda Teşkilat Başkanlığı da, 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adayı olan tüm isimleri dinleyecek. Gruplar halinde dinlenecek olan adaylara, seçim sürecinde yaşananlar sorulacak. Salı günü Erdoğan başkanlığında yapılacak MYK'da, MYK üyelerinin kendi seçim çevreleri için yaptığı analizler masaya yatırılacak.

BAZI TEŞKİLATLAR SAHAYA İNMEDİ

Yerel seçimlerden sonra ikinci kez gerçekleştirilecek olan MYK’da bir önceki MYK’da ortaya konulan problemlerin çözümü aranacak. Yine bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim tasarrufunda bulunacak. AK Parti’de seçim analizleri kapsamında bazı il ve ilçe teşkilatlarındaki problemler de ortaya çıkıyor. Bazı illerde teşkilatların sahaya inmediği gözlemlendi. Adaylık düşünen il ve ilçe başkanlarının genel merkez tarafından gösterilen adaylara beklenen desteği vermediği tespit edildi.

GENÇ SEÇMEN ARAŞTIRILACAK

Genel Merkez'de yapılan analizlere göre İç Anadolu kısmındaki gençlerin yüzde 60’ı AK Parti’ye oy verirken deniz kenarlarında bu oranların yakalanamaması da dikkat çekiyor. Buna göre de kıyı bölgelerinde bulunan gençlerin tercihini neden AK Parti’den yana kullanmadığı da araştırılacak.











