AK Parti’de ilk hedef gençler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Gençlerin uğrak noktaları ziyaret edilerek temas kurulacak. Gençlerin sorunları dinlenip, siyasetçilerden beklentileri not edilecek. Genç seçmen dinlenecek, siyasetçilerin sanılanın aksine ulaşılabilir olduğu, halk için çalıştığı anlatılmaya çalışılacak. Sosyal medyada oluşturulan olumsuz siyasetçi algısı yıkılacak. Siyasetçilerin, neler yaptığı, bir gününün nasıl geçtiği, hangi işlerle uğraştığı gençlere anlatılacak.
RAHAT OLMAK İSTİYORLAR
“Gençler anlaşılmak istiyor, kendilerinin dinlenilmesini istiyor” diyen AK Parti kaynakları, gençlerin, geçmiş dönemlerdeki gibi keskin bir siyasi tercihleri yok, daha geçişkenler. Sadece kendilerinin anlaşılmasını ve ekonomik olarak rahat olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.