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AK Parti’de ilk hedef gençler

Yaklaşan yerel seçimler için hazırlıklara başlayan AK Parti’de ilk hedef genç seçmen.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Gençlerin uğrak noktaları ziyaret edilerek temas kurulacak. Gençlerin sorunları dinlenip, siyasetçilerden beklentileri not edilecek. Genç seçmen dinlenecek, siyasetçilerin sanılanın aksine ulaşılabilir olduğu, halk için çalıştığı anlatılmaya çalışılacak. Sosyal medyada oluşturulan olumsuz siyasetçi algısı yıkılacak. Siyasetçilerin, neler yaptığı, bir gününün nasıl geçtiği, hangi işlerle uğraştığı gençlere anlatılacak.

RAHAT OLMAK İSTİYORLAR

“Gençler anlaşılmak istiyor, kendilerinin dinlenilmesini istiyor” diyen AK Parti kaynakları, gençlerin, geçmiş dönemlerdeki gibi keskin bir siyasi tercihleri yok, daha geçişkenler. Sadece kendilerinin anlaşılmasını ve ekonomik olarak rahat olmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.



AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yavaş insanları neden işinden çıkarıyor?
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yavaş insanları neden işinden çıkarıyor?

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan skandallara ilişkin konuştu. Hakan Han Özcan, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, genel seçimleri kazanamamasının hırsını işçilerden çıkarıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde 'Evine ekmek götüren işçiyi neden işten çıkarayım. İşçiyi işinden çıkaran namussuzdur, alçaktır' diyen Yavaş, şimdi neden insanları işinden çıkarıyor" diye tepki gösterdi. Ankara Halk Ekmek'te haksız tutanaklarla işten çıkarılan işçiler ne tazminatlarını ne de işsizlik maaşlarını alabiliyor. Mübarek Kurban Bayramı öncesinde tazminatsız işten atılan işçilere yapılanları "zulüm" olarak nitelendirilirken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Mansur Yavaş bu vebalin altından nasıl kalkacak? Bugün Celal adında bir işçiyi daha çıkardılar" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.


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