AK Parti’de ilk hedef gençler

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan skandallara ilişkin konuştu. Hakan Han Özcan, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, genel seçimleri kazanamamasının hırsını işçilerden çıkarıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde 'Evine ekmek götüren işçiyi neden işten çıkarayım. İşçiyi işinden çıkaran namussuzdur, alçaktır' diyen Yavaş, şimdi neden insanları işinden çıkarıyor" diye tepki gösterdi. Ankara Halk Ekmek'te haksız tutanaklarla işten çıkarılan işçiler ne tazminatlarını ne de işsizlik maaşlarını alabiliyor. Mübarek Kurban Bayramı öncesinde tazminatsız işten atılan işçilere yapılanları "zulüm" olarak nitelendirilirken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Mansur Yavaş bu vebalin altından nasıl kalkacak? Bugün Celal adında bir işçiyi daha çıkardılar" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.