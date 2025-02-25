AK Parti'de sporcular görevde

75 kişilik MKYK’da, 18 İstanbullu yer bulurken, İstanbul’u 5 kişi ile Trabzon, 4’er kişi ile Rize ve Ankara takip etti. Meslek dağılımında ise hukukçular başı çekti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen akademisyen, doktor, gazeteci, sosyolog, sporcu, mimar, ekonomist, finans uzmanı, uluslararası ilişkiler uzmanı, mali müşavir, mühendis, asker, konsolos, ilahiyatçı, belediye başkanı, iş insanı ve bürokratlar listede yer aldı.