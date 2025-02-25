AK Parti'de sporcular görevde

AK Parti MKYK, tüm toplum kesimlerini buluşturdu.
75 kişilik MKYK’da, 18 İstanbullu yer bulurken, İstanbul’u 5 kişi ile Trabzon, 4’er kişi ile Rize ve Ankara takip etti. Meslek dağılımında ise hukukçular başı çekti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen akademisyen, doktor, gazeteci, sosyolog, sporcu, mimar, ekonomist, finans uzmanı, uluslararası ilişkiler uzmanı, mali müşavir, mühendis, asker, konsolos, ilahiyatçı, belediye başkanı, iş insanı ve bürokratlar listede yer aldı.
LİSTENİN RENKLERİ
Türkiye Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, spor camiasını temsil eden isimlerden. Eski Dünya Karate Şampiyonu Fatih Sadullah Selman ve Alman Futbol Milli Takımında uzun yıllar forma giyen Mesut Özil de listeye girdi. Su topu milli sporcusu Umut Arman Sonay ikinci kez listede yer buldu.