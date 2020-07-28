AK Parti’de yaz mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ile vekiller hem teşkilat içi dayanışmayı artıracak adımlar atacak hem de milletin sorun ve beklentilerini dinleyecekler. Vekiller meclisin açılması ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmaları rapor halinde genel merkeze sunacaklar.

KONGRELER KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Koronavirüs salgını nedeni ile ara verilen AK Parti kongreleri kaldığı yerden devam edecek. AK Parti’yi 2023’e taşıyacak kadroların belirleneceği ilçe kongreleri tamamlanacak. İlçe kongrelerin ardından il kongreleri başlayacak. Kongre süreçlerinde o bölgenin önde gelen isimlerinin teşkilat içinde yer alması içinde özel bir çalışma yapılacak. Görevli olan bazı milletvekilleri ve parti kurmayları ise genel merkezde çalışmalarını sürdürecek. Siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik yapılması için kurulan heyet, yaz tatili boyunca çalışmalarını sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile başlayan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik çalışma da yine bu süreçte ele alınacak başlıklar arasında yer alacak.

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