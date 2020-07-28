Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem AK Partide yaz mesaisi
POLİTİKA

AK Parti’de yaz mesaisi

Meclis’in çalışmalara ara vermesi sonrasında AK Parti milletvekilleri seçim bölgelerine gidecek. Ankara’da görevi olanlar dışında kendi illerine gidecek olan vekiller, vatandaşlar ile bir araya gelecek programlara katılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ile vekiller hem teşkilat içi dayanışmayı artıracak adımlar atacak hem de milletin sorun ve beklentilerini dinleyecekler. Vekiller meclisin açılması ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmaları rapor halinde genel merkeze sunacaklar.

KONGRELER KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Koronavirüs salgını nedeni ile ara verilen AK Parti kongreleri kaldığı yerden devam edecek. AK Parti’yi 2023’e taşıyacak kadroların belirleneceği ilçe kongreleri tamamlanacak. İlçe kongrelerin ardından il kongreleri başlayacak. Kongre süreçlerinde o bölgenin önde gelen isimlerinin teşkilat içinde yer alması içinde özel bir çalışma yapılacak. Görevli olan bazı milletvekilleri ve parti kurmayları ise genel merkezde çalışmalarını sürdürecek. Siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik yapılması için kurulan heyet, yaz tatili boyunca çalışmalarını sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile başlayan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik çalışma da yine bu süreçte ele alınacak başlıklar arasında yer alacak.

Daha etkin milli güvenlik sistemi
GÜNDEM
Daha etkin milli güvenlik sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti: 350 bin kişi cuma namazına iştirak etmiş
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti: 350 bin kişi cuma namazına iştirak etmiş
Abone Ol Google News
Azerbaycan yalnız değil

Azerbaycan yalnız değil

​Türkiye, kardeş ülkeye desteğini sahada da gösterecek.
Diriliş mücadelesi veriyoruz

Diriliş mücadelesi veriyoruz

​Yedi düvele karşı vatan savunması.
Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar!

Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar!

​Fransa, bölgenin doğal zenginliklerinin peşinde.
Bin kişilik hac

Bin kişilik hac

​Bu yıl Kabe'ye yaklaşmak ve dokunmak yasak.
Ermenistan’ın hedefi stratejik tepeler

Ermenistan’ın hedefi stratejik tepeler

​Yirmi beş kilometrelik alan buradan kontrol ediliyor.
Yemen'i<br>bölmek istiyor

Yemen'i
bölmek istiyor

​Cumhurbaşkanı Hadi'yi 'haddini aşma' diye tersledi.

Yüreğimiz yanıyor

Yüreğimiz yanıyor

​Mersin'deki otobüs faciasında 4 şehidimiz var.

Birincilerin hayali mühendislik

Birincilerin hayali mühendislik

​YKS'de yüzde 77 barajı geçti.

Kul hakkı sayılmaz!

Kul hakkı sayılmaz!

​FETÖ, askeri kamptaki işkenceye fetva verdi.
İki ilde yasak geldi

İki ilde yasak geldi

Valilikler detayları açıkladı.
Dev tatbikata hazırlar

Dev tatbikata hazırlar

​Türk ve Azerbaycan savaş uçakları da görev alacak.
ABD'li firma <br>son faza geçti

ABD'li firma
son faza geçti

Ülke ülke son gelişmeler.
Son 3 gün detayı

Son 3 gün detayı

​Bakan Koca, koronavirüs verilerini paylaştı.
Vahşi cinayette <br>yeni gelişme

Vahşi cinayette
yeni gelişme

Zanlı ifadelerine önceden çalıştı mı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.