AK Parti’den 10 şehre mobil ekip

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, AK Parti İletişim Merkezinin (AKİM) sahada faaliyet gösterecek yeni projesi ‘Mobil AKİM’i tanıttı. Proje ile birlikte özellikle kırsal bölgelerde vatandaş ile yüz yüze görüşmeler yapılarak, bir iletişim köprüsü oluşturulacak.

'NEFER'LER TOGG İLE SAHADA

Şehir merkezinden uzakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçları gözetilecek, dilek, temenni ve önerileri yerinde dinlenecek. Karbon ayak izini azaltmayı da ön planda tutan projede yerli ve milli araç Togg kullanılacak. AKİM görevlileri üzerlerinde ‘Nefer’ yazan özel kıyafetlerle vatandaşın kapısını çalacak.

ERDOĞAN’DAN MEKTUP

Uygur, proje kapsamında ziyaret edilen vatandaşa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan bir mektup ileteceklerini, çocuklar için Teknofest ruhuyla tasarladıkları boyama kitabı ve yanında boyama kalemi, kalemlik, şapka, balon ve içinde çeşitli oyuncakların yer aldığı çanta hediye edeceklerini kaydetti.

SAHADAN ANLIK RAPORLAMA

Uygur projenin 10 pilot ilde başlayacağını belirterek, bu illeri Ankara, Afyonkarahisar, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Konya, Aksaray, Kırıkkale ve Karabük olarak açıkladı.

Uygur, “Uygulama sonrası yapılacak stratejik analiz ile proje Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Vatandaşımızın beklenti ve önerileri veri toplama araçları üzerinden doğrudan AKİM sistemine işlenecek. ‘Uzun ince bir yoldayım’ sloganıyla vatandaşın ayağına gideceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında katıldığı AK Parti MYK öncesinde de mobil AKİM için hazırlanan Togg araçlarını inceleyerek bilgi almıştı.



