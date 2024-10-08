AK Parti’den 81 ilde tepki: Bu davanın takipçileriyiz

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail’in Gazze’deki soykırımlarını kınamak ve katledilen masumları anmak için 81 ilde aynı anda basın açıklaması düzenledi.
Ankara’da AK Parti Genel Merkezi önündeki açıklamada Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sivillerin hedef alındığı saldırıları haklı gösterecek tek neden dahi olamayacağını belirtti.
KÜRESEL VİCDAN AYAĞA KALKTI
İsrail'in saldırılarına dünyada her düzeyde tepkiler yağdığını dile getiren Keşir, “Adeta küresel vicdan ayağa kalktı. Gazze soykırımının etkileri, nesiller boyunca ne yazık ki silinmeyecek. Katil İsrail, yaralar açmaya daha ne kadar devam edecek?” değerlendirmesinde bulundu. “Türkiye Cumhuriyeti ve AK Parti olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte Filistinlilerin yanında yer alıyoruz, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı en açık ve şiddetli şekilde lanetliyoruz” diyen Keşir, “Bugün anne ve çocuklar için buradayız. Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim diyoruz. Ama ne yazık ki evladını kaybedene verecek isim bulamıyoruz. Bir yıldır akan kanın durması için bu davanın takipçileriyiz” sözlerini sarf etti.
NAZİ ALMANYA’SINI GEÇTİ
İstanbul’da açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de “İsrail'in bugünkü yaptıkları Nazi Almanya'sının yaptıklarını geçmiştir. Aynı şımarıklık, aynı ırkçılık, aynı vurdumduymazlık, aynı küstahlık, bugün İsrail tarafından da Nazi Almanya'sı gibi gerçekleştirilmektedir. Yani İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu yargılanmalıdır" dedi. Tüm illerde yapılan basın açıklamalarında İsrail’in durdurulması vurgusu yapıldı.