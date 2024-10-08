AK Parti’den 81 ilde tepki: Bu davanın takipçileriyiz

İsrail'in saldırılarına dünyada her düzeyde tepkiler yağdığını dile getiren Keşir, “Adeta küresel vicdan ayağa kalktı. Gazze soykırımının etkileri, nesiller boyunca ne yazık ki silinmeyecek. Katil İsrail, yaralar açmaya daha ne kadar devam edecek?” değerlendirmesinde bulundu. “Türkiye Cumhuriyeti ve AK Parti olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte Filistinlilerin yanında yer alıyoruz, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı en açık ve şiddetli şekilde lanetliyoruz” diyen Keşir, “Bugün anne ve çocuklar için buradayız. Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim diyoruz. Ama ne yazık ki evladını kaybedene verecek isim bulamıyoruz. Bir yıldır akan kanın durması için bu davanın takipçileriyiz” sözlerini sarf etti.