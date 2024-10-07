Yeni yasa teklifleri gündemde

AK Parti TBMM Grubu, bu hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. 2,5 aylık aranın ardından grupta ilk kez konuşacak olan Erdoğan'ın 1 Ekim'de yasama yılının açılışındaki 'iç cephe' vurgusunu AK Parti Grup Toplantısı’nda da yineleyeceği öğrenildi.

Erdoğan'ın, yeni Anayasa ve içtüzük değişikliği noktasında milletvekillerinin çalışmalarını hızlandırmasını isteyeceği ve yeni yasa tekliflerinin çalışılması için talimat vereceği ifade edildi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda TBMM Genel Kurulunu yarın (salı) bilgilendirecek. Oturumun kapalı yapılması bekleniyor. Bu oturumun ardından çalışmalarını sürdürecek Genel Kurul’da, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek.