Türk Milleti’nin bir parçası olamaz

“Büyük Birlik Partisi'ne 'Milliyetçi değiller' hadsizliğinde bulunan; Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği Kudüs için, 'Bizimle alakası yok' diyen; Srebrenitsa'da binlerce masum soykırıma uğrarken 'Onlar Boşnak', Kosova Savaşında 'Onlar Arnavut' diyerek sessiz kalan; Rusya ve Çin'den fonlandığı iddia edilen yıllarda Kırım'ı, Doğu Türkistan'ı ağzına alamayan; Çin Komünist Partisi, Mossad ve CIA yetkilileriyle her fırsatta görüşen; Soros'un çocuğu; sadece Müslüman mülteciler için 'Sovyet Stalin modeli ile, trenlere, otobüslere doldurarak olmadı, Mancınıkla geri göndereceğim' diyecek kadar Müslümanlardan nefret eden; terörist İsrail'in katliamlarına 'Filistin bizim davamız değil' diyerek destek veren; her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara saldıran bir kişi necip 'Türk Milleti'nin de, asil 'İslam ümmeti'nin de bir parçası olamaz.”