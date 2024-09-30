Türk Milleti’nin bir parçası olamaz

Ümit Özdağ.
Her fırsatta Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar üzerinden ırkçı propaganda yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin “Filistin milli davamız” sözlerinden rahatsız oldu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Özdağ'a şöyle cevap verdi:
“Büyük Birlik Partisi'ne 'Milliyetçi değiller' hadsizliğinde bulunan; Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği Kudüs için, 'Bizimle alakası yok' diyen; Srebrenitsa'da binlerce masum soykırıma uğrarken 'Onlar Boşnak', Kosova Savaşında 'Onlar Arnavut' diyerek sessiz kalan; Rusya ve Çin'den fonlandığı iddia edilen yıllarda Kırım'ı, Doğu Türkistan'ı ağzına alamayan; Çin Komünist Partisi, Mossad ve CIA yetkilileriyle her fırsatta görüşen; Soros'un çocuğu; sadece Müslüman mülteciler için 'Sovyet Stalin modeli ile, trenlere, otobüslere doldurarak olmadı, Mancınıkla geri göndereceğim' diyecek kadar Müslümanlardan nefret eden; terörist İsrail'in katliamlarına 'Filistin bizim davamız değil' diyerek destek veren; her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara saldıran bir kişi necip 'Türk Milleti'nin de, asil 'İslam ümmeti'nin de bir parçası olamaz.”
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