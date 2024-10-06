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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Kurtuluşu mesajı: İstiklal vatanı canlarından üstün tutan kahramanlarla kazanıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Kurtuluşu mesajı: İstiklal vatanı canlarından üstün tutan kahramanlarla kazanıldı

12:246/10/2024, Pazar
DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajı okudu. Erdoğan mesajında, "İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.


Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunuldu ardından da İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında,
“İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suret geleceğe taşınmak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'umuzun bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum”
ifadelerini kullandı.

Vali Gül: İşgalciler bir daha dönmemek üzere gittiler

İstanbul Valisi Davut Gül,
"Asırlar boyunca her karışına mührümüzü vurduğumuz bu kutlu şehrin, İstanbulumuzun kurtuluş yıldönümünü hep beraber idrak ediyoruz. 4 yıl, 10 ay, 23 gün esaret altında kalan aziz İstanbul, bundan tam 101 yıl önce 6 Ekim 1923 sabahı tarihi bir güne uyandı. Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan sathında bedeli ateş, kan ve çelikle ödenen Millî Mücadele sonunda işgalden kurtuldu. Yıllar süren bekleyiş, 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa komutasındaki kahraman askerlerimizin İstanbul'a girmesiyle sona erdi. Şanlı Ordumuz, 29 Mayıs 1453'te fetihle şereflenen İstanbulumuza ebedi hürriyet mührümüzü vurdu. İşgalciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en başta söylediği üzere geldikleri gibi, bir daha dönmemek üzere, al bayrağımıza selam durarak gittiler"
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevi öncesinde İstanbul Boğazı’nda halkın ilgisiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Dolmabahçe'de düzenlenen törenle Somali'ye uğurladı. Görev için hazırlıklarını tamamlayan gemi, Somali açıklarında yürütülecek deniz araştırmalarına katılacak. Oruç Reis, stratejik önem taşıyan bu göreve İstanbul’dan uğurlanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı firkateynler de boğaz geçişi sırasında ona eşlik etti. Geminin Somali'deki görevinde, denizaltı kaynakları ve doğal zenginliklerin araştırılması amaçlanıyor. Bu görev, Türkiye’nin deniz araştırmaları ve savunma kabiliyetlerini uluslararası arenada güçlendirme adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya İsrail eleştirisi: Holokost utancıyla katliam çetesine ses çıkaramıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Porgramı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Milletimizi dinledik, kendimizi hesaba çekip ayna tuttuk." sözleriyle AK Parti'de değişimin mesajını veren ve teşkilata 'rehavete kapılmayın' uyarısında bulunan Erdoğan, "Çalışkan, donanımlı, millet ve memleket sevdalısı yeni isimlerle inşallah kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı İsrail'le ilgili de konuştu. Batılı güçlerin 'Holokost' utancından dolayı Netanyahu ve katliam çetesine ses çıkaramadığını ifade eden Erdoğan, "Terör örgütlerine gelince 'protesto hakkı kutsaldır' diyerek en geniş meydanlarını açanlar söz konusu Filistin olunca faşizmin en nobran halini uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#İstanbul'un Kurtuluşu

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