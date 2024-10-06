Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Kurtuluşu mesajı: İstiklal vatanı canlarından üstün tutan kahramanlarla kazanıldı

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajı okudu. Erdoğan mesajında, "İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunuldu ardından da İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu.