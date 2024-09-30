Cezasızlık algısına son: Düşük cezalara da hapis yolu açılıyor

Polis Şeyda Yılmaz'ın 26 suçtan sabıka kaydı olan 19 yaşındaki bir saldırganca şehit edilmesinin ardından başlayan tartışmaların sonlandırılması için harekete geçildi. Meclis gündemindeki 9'uncu Yargı Paketi, Adalet Bakanlığı'nda gelen öneriler kapsamında revize edilecek. Toplumdaki cezasızlık algısının izleri silinmesi için kısa süreli hapis cezalarının en az dört biri cezaevinde geçirmeleri sağlanacak. Adil yargılama çerçevesinde uzun süreli duruşma tarihlerinin önüne geçilecek. Toplumsal vicdanı yaralayan olayların yargılama sürecinde duruşmalara uzun süreli ara verilmeyecek.





YENİ YARGI REFORMU YOLDA

Yargı Reformu Strateji Belgesinde eklenmesi kararlaştırılan değişiklerden bazıları Adalet Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'a inen 9'uncu Yargı Paketi'ne eklenecek. Diğer bölümlerse 10'uncu Yargı Paketi'ne devredilecek.





DAVALARDA UZUN ARAYA SON

Meclis Genel Kurulu'nun ekimin ikinci haftasında görüşeceği 9'uncu Yargı Paketi'ne denetimli serbestlik sistemini değiştirecek maddeler eklenecek. Bu düzenlemeyle, kısa süreli hapis cezalarının en az dörtte biri cezaevinde geçirilmesinin önü açılacak. Yargılamalar makul sürede tesis edilecek. Uzun süreli duruşma tarihleri verilmesinin önüne geçilecek. Duruşmalar arasındaki süreler kısaltılacak.





İYİ HAL İNDİRİMİ DEĞİŞECEK

İnfaz sisteminde değişikliğe gidilecek. Basit suçlardan sabıka kaydı olmasına karşın herhangi bir cezai işlem görmeyen faillerin işledikleri suçlar cezasız kalmayacak. Mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılma uygulamasına son verilecek. Mahkemeler, kadına ve çocuğa yönelik şiddet fiillerinden yargılanan kimselerin ilk duruşmada şartlı tahliye edemeyecek. Taksirle ölüme sebep olanlara da denetimli serbestlik kararı vermesine neden olan yargılama usulü ve iyi hal indirimi değişecek. Toplumsal vicdanı yaralamayacak kararların çıkması sağlanacak.





PAKET MECLİS'TE GÜNCELLENECEK

Adalet Bakanlığında geçtiğimiz hafta Bakan Yılmaz Tunç'un başkanlığında yapılan toplantıdan kritik kararlar çıktı. Meclis'e gündemine alınan 9'uncu Yargı Paketi'nden çıkarılan 'cezasızlık algısının' yeniden pakete ekleneceği öğrenildi. Geçtiğimiz yasama yılında Adalet Komisyonundan geçmesine rağmen Genel Kurul'a inemeyen paket, ekim ayı içinde kanunlaştırılacak. Yasa teklifine yapılacak eklemelerin Genel Kurul'da madde ihdası yolu yapılacağı öğrenildi.











