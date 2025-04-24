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AK Parti’den e-muhtıra paneli

AK Parti’den e-muhtıra paneli

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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O döneme tanıklık eden Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek ve Binali Yıldırım gibi isimler anılarını paylaşacak.
O döneme tanıklık eden Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek ve Binali Yıldırım gibi isimler anılarını paylaşacak.

Türk siyasi hayatında 27 Nisan 2007’de yayınlanan ve tarihe ‘e-muhtıra’ olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin yayınlanmasının üzerinden 18 yıl geçti. Askerlerin hükümete ayar vermeye çalıştığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale etmek istediği bildiri, Türk siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası oldu. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı muhtıranın yıl dönümünde hem medyada hem sosyal medyada yapacakları çalışma ile o dönemde yaşananları anlatarak, hafızaları tazeleyecek. 28 Nisan Pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi’nde, “Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan, Bir Dik Duruşun Hikayesi” adlı panel düzenlenecek.


#politika
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