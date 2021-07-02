AK Parti’den Kıbrıs çıkarması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Partili bazı milletvekilleriyle biraraya geldiği istişare toplantısına ilişkin Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın 54 milletvekili ile bir araya geldiğini belirten Çelik, “Milletvekillerimizle istişare toplantıları bu toplantıyla sona eriyor. Artık yaz dönemi çalışmalarına başlıyoruz” dedi. Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacaklar, onu milletvekillerimizle paylaştı. 20 Temmuz törenlerine AK Parti çok güçlü bir kadroyla katılacak, AK Parti MYK’sı orada olacak, MYK’dan ve milletvekillerinden arkadaşlarımızla çok güçlü bir katılım sağlayacağız” dedi.

Çelik, “Bu sene özel bir anlamı olacak, çünkü KKTC’ye karşı saldırganlıkların arttığı bir dönemde, KKTC’nin hak ve menfaatlerinin gasbedilmesine dönük kara propagandaların, saldırganlıkların arttığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde KKTC’nin yanında olduğunu, Kıbrıs Türk davasına sonuna kadar sahip çıktığını bu sene daha anlamlı bir şekilde gösterecek. AK Parti olarak biz de çok geniş ve yüksek bir katılımla Kıbrıs davasına parti olarak sahiplendiğimizi bir kere daha göstermiş olacağız. O gün hepimiz orada olacağız” diye konuştu.