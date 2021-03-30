Gündem AK Partiden turizm için yeni kanun teklifi 2023 hedefi Meclise sunuldu
ANKARA

AK Parti'den turizm için yeni kanun teklifi: 2023 hedefi Meclis'e sunuldu

AK Parti milletvekilleri 2023 hedefleri için Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Haber Merkezi AA
AK Partiden turizm için yeni kanun teklifi: 2023 hedefi Meclise sunuldu
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AK Parti milletvekilleri, 2023 turizm hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan düzenlemeler yapılması, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler, konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu, turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı yeni durumların belirlenmesini de içeren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

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