AK Parti'li İnan'dan İzmir'de bir nikahta dua okunmasına izin verilmemesine tepki: Ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir

"Bu millete Ezan-ı Muhammediyi çok görenlerin Allah'a dua edenlerle ve edilmesiyle olan sorununun genetik bir mesele olduğunun farkındayız. Kusura bakmayınız millete alerjik beyler ve bayanlar rahatsızlık vermeye devam edeceğiz ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir."