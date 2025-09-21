Yeni Şafak
AK Partili İnan’dan Özgür Özel’e sert cevap: Sen sadece bir siyasi rehinesin

21/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Özgür Özel - Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Partisinin 22. Olağanüstü Kurultayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine sert bir dille yanıt verdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili
Eyyüp Kadir İnan
, CHP Lideri Özgür Özel’in partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.

İnan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel’e HATIRLATMA!
Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin. Çünkü sen sadece bir siyasi rehinesin. Partindeki hırsızlıklara sahip çıkan çantacıların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan bir genel başkansın.

Rantçı arkadaşlarınla birlikte demokrasiyi kirlettiniz, Türk siyasetini lekelediniz, seviyesini düşürdünüz. CHP artık içinde durulacak bir parti olmaktan sayenizde çıktı. Bunu yıllardır CHP’ye gönül veren herkes söylüyor.

Bir de utanmadan ‘bir sonraki iktidar’ diyorsun. Daha 2023’te yerlere göklere sığdıramadığınız Kılıçdaroğlu’nu kendi partinizden aforoz eden sizlersiniz. O nedenle milletin iradesine dil uzatmadan önce dön ve aynaya bak.”

İnan sözlerine şöyle devam etti;

Senin yaslandığın sadece kirli pazarlıklar, çantacıların desteği ve rantçıların gölgesidir

“Cumhurbaşkanımıza saldırarak kendi lekelerini örtmeye kalkma.

Ve şunu iyi bil: Recep Tayyip Erdoğan, 2002’den bu yana girdiği her seçimde sandıktan zaferle çıkmış, her defasında milletin onayını ve güvenini almış tek liderdir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındaki yüce millet iradesinin karşısında hiçbir anlam ifade edemezsiniz.

Senin yaslandığın sadece kirli pazarlıklar, çantacıların desteği ve rantçıların gölgesidir… HATIRLATMA BİTMİŞTİR.



