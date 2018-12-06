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AK Parti'nin Van adayı Necdet Takva oldu! Necdet Takva kimdir?

AK Parti'nin Van adayı Necdet Takva oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva oldu.

Yeni Şafak
Necdet Takva
Necdet Takva

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin adaylarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantsı'nda Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına Necdet Takva'nın aday gösterildiğini açıkladı.

Necdet Takva kimdir?

1969’da Van’da doğan Necdet TAKVA, ilk ve orta öğrenimini Van’ da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dalında Yüksek Lisans derecesi aldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda Genel Sekreterlik yapan TAKVA, Van Kent Konseyi başta olmak üzere birçok STK’da yer aldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulunda, Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı’na seçildi. TAKVA ayrıca TOBB Fuarlar Komitesi Üyeliği, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği görevlerini de icra etmiştir.

Necdet TAKVA, evli ve dört çocuk babasıdır.

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