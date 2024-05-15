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Akademi 24 pilot şehirde başlıyor

MEB’in öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla açacağı “Öğretmen Akademileri” 24 pilot şehirde başlayacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:12 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün görevde olan öğretmenlerin eğitimleri için açacağı ‘Öğretmen Akademileri’ için 24 pilot il seçildi. Programın uygulanacağı pilot iller Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Konya, Kastamonu, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Trabzon, Tokat, Van, Mersin, Eskişehir, Sivas, Malatya, Kocaeli, Tekirdağ, Kütahya olarak belirlendi.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA BAĞLI

MEB, öğretmen atama sistemi üzerinden kapsamlı değişikliklere giderken, diğer yandan görevdeki öğretmenlerin eğitimleri için çaba harcıyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin sorumluluğunda açılacak her akademi için bir akademi koordinatörü görevlendirilecek. Akademilerle ilgili tüm süreçler öğretmen akademileri il eylem planına uygun yürütülecek. Adaylar, duyurudan sonra katılmak istediği akademiyi belirleyecek. Gönüllülük esasına göre alınacak başvurularda adaylar, birden fazla akademi programına başvurabilecek.

FAALİYETLER TARİHİ MEKÂNLARDA

Eğitim-öğretim yılı boyunca veya dönemlik açılan akademi programlarına devam esas olacak. Geçerli mazerete dayalı devamsızlık, akademinin toplam süresinin beşte birinden fazla olamayacak. Her akademi en az 10, en fazla 50 kişi ile açılabilecek. Ders dışı zamanlarda yapılacak akademi faaliyetleri, öncelikle tarihî mekânlar, kütüphaneler, müzeler veya sosyal tesislerde düzenlenecek.

TALEBE GÖRE ÇEŞİTLİLİK

Pilot illerde uygulanmak üzere, edebiyat, müzik, sanat, sosyal bilimler, Türk İslam düşüncesi ve bilim, şehir ve kültür, yönetici, veli, spor akademileri açılacak. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından açılan akademilere ek istekler doğrultusunda farklı akademiler de açılacak. Bu programın altında yer alan konu başlıkları eğitim programının içeriğini oluşturacak.



#Eğitim
#MEB
#Atama
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