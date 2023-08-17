|
Gündem

Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yoğun dalga ve rip akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar, yasağa rağmen denize girmek isteyenleri uyardı.

14:17 . 17/08/2023 Perşembe
Diğer
Plajlarda bayraklar kırmızıya çevrildi.

Plajlarda bayraklar kırmızıya çevrildi.

Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.


Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada
, "Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz"
denildi.

Hoparlörlerle denize girmenin yasak olduğu yönünde uyarı anonsları yapıldı. Ayrıca plajlara yasak olduğunu simgeleyen kırmızı bayraklar asıldı. Yasağa rağmen denize giren kişiler, cankurtaranlar tarafından uyarıldı.



İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu "Dünyada ne varsa Türkiye'ye getireceğiz" diyerek duyurdu
İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu "Dünyada ne varsa Türkiye'ye getireceğiz" diyerek duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri’nde "Ulusal Staj Programı Kariyer Buluşması" çerçevesinde stajyer öğrencilerle bir araya geldi. Kendi hayatından önemli kesitler anlatan Bakan Uraloğlu, "Tarihi bilmemiz lazım, tarihi bilip ders almazsak tekerrür edecektir. Geçmişteki tecrübelerimiz bugününün ve yarınının şekillenmesinde çok kritik bir rol oynamaktadır. Bu tecrübelerden ders çıkarmak, geleceğe daha iyi hazırlanmanın yollarından biridir” dedi. Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında süper hızlı trenle diye bir proje çalışmasına başladıklarını, trenin saatte 380 kilometre hızda ve iki durağı olacağını bildirdi. Uraloğlu, bu trenin yapılmasıyla İstanbul-Ankara arasının 80 dakikaya ineceğine işaret ederek, dünyada ne varsa Türkiye’ye getireceklerini ve vatandaşların kullanımına sunacaklarını ifade etti.


#Düzce
#Akçakoca
#deniz
#yasak
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zorunlu telafi eğitimi ne zaman başlayacak?