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YEREL GÜNDEM

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’tan 30 Ağustos mesajı


Başkan Gültak mesajında, “30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer, aziz ve şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihe yazılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan ve Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında büyük önemi olan Büyük Zafer’in ardında, milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakârlığı vardır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’tan 30 Ağustos mesajı
Başkan Gültak

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Türk Milleti’nin; şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini birlik ve beraberliğin en güçlü ve güzel örneğiyle gösterdiğini kaydeden Başkan Gültak, mesajında şu ifadeleri kaydetti; “Bağımsızlık mücadelemiz ve onun tacı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türkiye; dünyanın birçok ülkesi için de umut ışığı olmuştur. Türk Milletinin ‘Milli Mücadele Ruhu’ dün olduğu gibi bugün ve yarın da ilelebet yaşayacak, asla hiç kimseye boyun eğmemiş ve eğmeyecektir. Ülkemizi karıştırmak isteyen tüm terör örgütleri ve yandaşları da bilmelidir ki aziz milletimiz hiçbir zaman bu karanlık oyunlara gelmedi, gelmeyecektir. Milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği sonsuza dek sürecektir. Bundan 99 yıl önce Dumlupınar’da bağımsızlığı için şahlanan aziz ve fedakâr milletimiz, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam edecektir.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin fertleri olarak, uğruna nice şehitler verilerek bizlere emanet edilen topraklarımıza, bu kutsal vatanımıza sonsuza kadar sahip çıkmaya ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, vatan toprağı uğruna şehitler kervanına katılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”

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