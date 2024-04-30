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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

07:21 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 07:23 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Depremin, 6,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.




AFAD'dan Hakkari'de deprem hazırlığı: Çok sayıda konteyner ve çadır gönderildi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası Hakkari depremi için hazırlıklara başladı. Planlama kapsamında Hakkari kent merkezine ve Yüksekova ilçesine 1000'er, Şemdinli'ye 500 konteyner ile kent geneli için 10 bin çadır gönderilecek. Bu kapsamda gönderilen 200 konteyner ise Şemdinli ilçesinde belirlenen alana yerleştirildi. Hakkari'nin birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunduğu belirten Vali Ali Çelik, "Deprem uzmanları önlem alınması için sık sık uyarılarda bulunuyor. AFAD koordinasyonunda Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde 3 ayrı konteyner alanı oluşturuldu. Ayrıca olası deprem için polis ve jandarmadan oluşan 650 güvenlik görevlisine de deprem eğitimi verildi" dedi.


#Akdeniz
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#AFAD
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