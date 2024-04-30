Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 6,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası Hakkari depremi için hazırlıklara başladı. Planlama kapsamında Hakkari kent merkezine ve Yüksekova ilçesine 1000'er, Şemdinli'ye 500 konteyner ile kent geneli için 10 bin çadır gönderilecek. Bu kapsamda gönderilen 200 konteyner ise Şemdinli ilçesinde belirlenen alana yerleştirildi. Hakkari'nin birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunduğu belirten Vali Ali Çelik, "Deprem uzmanları önlem alınması için sık sık uyarılarda bulunuyor. AFAD koordinasyonunda Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde 3 ayrı konteyner alanı oluşturuldu. Ayrıca olası deprem için polis ve jandarmadan oluşan 650 güvenlik görevlisine de deprem eğitimi verildi" dedi.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden araştırmacılar tarafından Şemdinli-Yüksekova fay hattı incelendi ve bölgede aktif bir fay hattı tespit edildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Şemdinli, Türkiye'nin en güneydoğu köşesinde yer alıyor. Epey zamandır suskun olan fay ne yazık ki kısmen yerleşim yerinden geçiyor. Büyük kırıldığı zaman 7'lik deprem üretme potansiyeli olan bir fay" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 07.54'de Ege Denizi açıklarında, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.65 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.