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Akdeniz'de 4.4'lük deprem: Hatay'da da hissedildi

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Akdeniz'de saat 19.12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Suriye olan deprem Hatay'da da hissedildi.

19:49 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Suriye olan 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Hatay'ın Yayladığı ilçesine yakın bir noktada meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadı.




#Deprem
#Hatay
#Suriye
#AFAD
2 saat önce
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Akdeniz'de 4.4'lük deprem: Hatay'da da hissedildi
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