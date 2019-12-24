Akdeniz'de ateşle oyun

Yunanistan ve müttefikleri Doğu Akdeniz’de tansiyonu sistematik olarak yükseltiyor. Libya’yla imzalanan anlaşmanın ardından Türkiye’ye karşıtı cephe kurma çabasına hız veren Yunanistan bölge turunu tamamladı. Geçtiğimiz hafta başında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, hafta sonu da Mısır’a gitti.

HAFTER’İN AYAĞINA GİTTİ

Dendias turunu Libya’ya düzenlediği sürpriz ziyaretle sonlandırdı. Bingazi’ye giden Dendias terörist Hafter’in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüştü. Dendias’ın buradaki görüşmede, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Türkiye ile “mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını” öne sürdü.

MISIR’LA ORTAK GÜÇ İDDİASI

Yunan bakanın, Libya, Mısır, Güney Kıbrıs, BAE ve S. Arabistan ziyaretleri ile ilgili en çarpıcı iddia yerel basın yayın organlarından geldi. Hafter’e yakın basın yayın kuruluşlarına göre Yunan ve Mısır donanması “Libya’nın karasularını korumak” gerekçesiyle ortak güç kurmayı planlıyor. Kurulacak güç ile Türkiye’nin UMH’ye silah ve asker yardımının önleneceği öne sürülüyor.

YUNAN BAKAN TEHDİT ETTİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada benzer imalarda bulundu. Türkiye’nin Libya’ya askeri yardım konusunu Meclis’ten geçirdiğini hatırlatan Yunan Bakan, “Bu o kadar basit olmayacak. Türkiye buna karşı birçok ülkeyi karşısında bulacak” dedi.

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BORU HATTI GERİLİMİ

Doğu Akdeniz’de gerilimi artıracak diğer bir hamle de İsrail gazının Türkiye’yi by-pass ederek Avrupa’ya taşınmasını öngören EastMed boru hattı olacak. Yunanistan, Rum Kesimi ve İsrail’in, EastMed boru hattının inşası için nihai anlaşmayı 2 Ocak’ta imzalayacağı duyuruldu. Atina düzenlenecek imza törenine, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılacağı bildirildi.

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O HAT İHLAL EDİLECEK

İmzalanacak anlaşmaya göre İsrail’in Levant havzası açıklarındaki doğalgaz rezervlerinden başlayacak olan EastMed boru hattı, Akdeniz boyunca ilerleyecek, Girit Adası ve Yunanistan anakarası üzerinden İtalya’ya kadar uzanacak. Boru hattının geçiş güzergahı Türkiye’nin hak iddia ettiği hat üzerinde bulunuyor.

Ruslar komuta ediyor

Libya’daki çatışmada Rusların verdiği destek daha da ileri seviyeye taşındı. UMH’nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Hafter güçlerine Rus paralı askerlerinin liderlik ettiğini aktardı. ABD basınına konuşan Başağa, Rusların Hafter güçlerine ateş desteği verdiğini söyledi. Rus unsurlar tarafından UMH güçlerine 2 bin 500 havan topu ve füze fırlatıldığını söyleyen Başağa, Rusların UMH dronelarına karşı Hafter’e ileri teknoloji desteği verdiğini vurguladı.

SİSİ’NİN TANKLARI LİBYA’DA

Öte yandan İsrail istihbaratına yakınlığı ile bilinen internet sitesi Debkafile, Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’nin, Hafter güçlerine gönderdiği tankların Libya’ya ulaştığı iddia edildi. Haberde talimatı bizzat Sisi’nin verdiği, T-72 tankları ve diğer zırhlı araçların 19 Aralık’ta Hafter güçlerine verildiği öne sürüldü.

Atina’da savaş senaryosu

Bir yandan Türkiye karşıtı bir blok oluşturmaya çalışan Yunanistan diğer yandan da savaş senaryoları üzerine hazırlanıyor. Yunan basın yayın organı Kathimerini’nin devlet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, hükümet 4 ayrı senaryoya göre plan hazırlıyor. Habere göre, birinci senaryoda Türkiye’nin Güney Girit’e yakın ancak Libya’ya ait bir bölgeye bir araştırma gemisi göndermesi, ikinci senaryoda ise Türkiye’nin savaş gemilerine eşlik etmeden Yunan sularına bir araştırma gemisi göndermesi ele alınıyor. Diğer iki senaryoda ise savaş ihtimali masaya yatırılıyor. Üçüncü senaryoda Yunan sahasına donanma eşliğindeki araştırma gemisi, dördüncü senaryoda ise donanma ve Türk uçaklarının eşlik ettiği araştırma gemisi gelmesi… İddiaya göre Yunan ordusu tüm bu senaryolara göre ayrı ayrı planlar hazırlıyor.

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AB’nin kör desteğine güvenmeyin

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’e ilişkin konuları konuşmaya hazır olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Atina’da yayımlanan haftalık To Vima gazetesine verdiği mülakatta gündemi değerlendirdi.

GÜNDEME GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra’da NATO Liderler Zirvesi sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinde iki ülke arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi için Uluslararası Adalet Divanı’na başvurulmasının gündeme gelip gelmediği yönündeki soruya ise Çavuşoğlu, konunun açık bir şekilde masaya yatırılmadığı, daha ziyade güven artırıcı önlemler ve istikşafi temasların devamına odaklanıldığı yanıtını verdi. Çavuşoğlu, “Başbakan Miçotakis’e Doğu Akdeniz meselelerini konuşmaya hazır olduğumuzu net bir şekilde belirttik, umarım yeni Yunan hükümeti olumlu yanıt verecektir. Bu noktada Yunanistan’a Türkiye ile diyalogdan kaçınıp AB’nin kör desteğine güvenmesinin sorunların çözümüne en büyük engeli teşkil edeceği uyarısında bulunmak istiyorum” dedi.

Yersiz ve aşırı çığırtkan

Fayiz es-Serrac

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İtalya dahil olmak üzere pek çok ülkeden silah istediklerini ancak Roma’nın kendilerine resmi bir cevap vermediğini söyledi. Serrac, İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera’ya verdiği demeçte, ülkesindeki durumu ve çevresinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin Libya’nın uluslararası tanınan hükümetine yaptığı silah yardımının hatırlatılması üzerine Serrac, “Biz, İtalya dahil pekçok ülkeden silah istemiştik. Her halükarda İtalya kendisine en uygun politikayı seçme hakkına sahiptir ve bu ülkeyle ilişkiler mükemmel olmaya devam etmektedir. Aslına bakılırsa Roma’dan resmi hiçbir cevap gelmedi” dedi.

KABUL ETMİYORUZ

Serrac, bu hususta Türkiye ile 2004’ten beri müzakere ettiklerine dikkati çekerek “Her kimin itirazı varsa uluslararası hukuka ya da uluslararası bir mahkemenin hakemliğine başvurabilir. Kıyılarımızın Kıbrıs ve Malta ile sınır sularına ilişkin haklar konusunda yaşanan kavgalar için zaten bu durum yaşandı. Tahkime gidildi ve anlaşmazlıklar barışçıl şekilde çözüme kavuşturuldu. Yunanistan’ın protestolarını ise yersiz ve aşırı çığırtkan buluyorum. Libya’nın o kadar zayıf olduğuna gerçekten inanıyorlar mı? Baskı ve manipülasyon kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.