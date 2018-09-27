Akıl almaz işkenceler

Terör örgütü PKK içindeki çocuk istismarının geldiği boyut, teslim olan teröristlerin ifadeleriyle günyüzüne çıktı. Teslim olan teröristin ifadesine göre, terör örgütü tarafından Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, 9-14 yaşlarında 30’a yakın kız ve erkek çocuktan “çocuk taburu” oluşturuldu.

Bu gruptaki kız çocuklarından bazılarına tecavüz edildiği, hamile kalanların bölgeye en yakın hastaneye götürülerek hayati tehlike riskine rağmen hamileliklerinin sonlandırıldığı belirtildi. Bazılarının olayın travmasını atlatamayıp intihara kalkıştığı bilgisi paylaşıldı.

PKK elebaşlarından Duran Kalkan ve Murat Karayılan, örgüt içindeki kız çocuklarını istismar ediyor.

KOPUŞLAR ARTTI

Güvenlik güçlerine teslim olan bir başka terörist ise ifadesinde, birçok defa çocuk denilecek yaştaki kızlara yapılan istismara şahit olduğunu belirtti. İstismara maruz kalan kız çocuklarından bazılarının intihar ettiği, bazılarının ise örgüt tarafından infaz edildiğini belirten terörist, yaşanan bu korkunç olaylara daha fazla dayanamayıp örgütten kaçtığını söyledi.

Söz konusu durumun terör örgütünden kopuşları arttırdığı belirtilirken, yaşananların Kandil’deki sözde elebaşlarının örgüt üzerindeki etkilerini azalttığı da ifade edildi.

GÜNDEM FETÖ'nün sinyal oyunu