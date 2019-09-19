Gündem Akıncı gelecek ay havada
POLİTİKA

Akıncı gelecek ay havada

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’te sergilenen taarruzî insansız hava aracı Akıncı’nın ilk uçuşunu önümüzdeki ay yapacağını söyledi. 20 m kanat açıklığı olan Akıncı, 24 saat havada kalıp 40 bin feet yükseklikte (12,5 km) görev yapabilecek.

Talha Menteş Yeni Şafak
Akıncı İHA
Akıncı İHA

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’te sergilenen taarruzî insansız hava aracı Akıncı’nın ilk uçuşunu önümüzdeki ay yapacağını açıkladı. Bayraktar, “Akıncı’nın ilk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedefliyoruz. Dünyada bu sınıfta uçak üretebilen birkaç ülke var. Türkiye iddiasını insansız hava araçlarında bayağı bir yukarı taşımış olacak” dedi. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak ve havadan ağır bombardıman gerçekleştirebilecek Akıncı’nın uçuş testleri sonrası 2021 yılında tamamen hazır durumda olması bekleniyor. Silahlı Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı, 20 metrelik kanat açıklığıyla dikkat çekiyor. 24 saat havada kalıp 40 bin feet yükseklikte (12,5 km) görev yapması planlanan Baykar yapımı Akıncı, 1350 kilogram ağırlığında dahili ve harici faydalı yük taşıyabilecek. Bu kapasiteyle Akıncı’nın çok sayıda milli akıllı bombayı taşıyıp terör hedeflerini hassas bir şekilde vurması bekleniyor.

Selçuk Bayraktar

Özel görevli Nano İHA

Aselsan Nano İHA

Türk savunma sanayiinin amiral gemisi ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İHA’yı ilk kez TEKNOFEST İstanbul’da sergiledi. Küçük olması dolayısıyla görsel ve akustik izleri düşük, kolaylıkla taşınabilen Nano İHA, hareketli kara ve deniz araçlarına entegre edilebiliyor. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev icra edebilen Nano İHA’nın önümüzdeki yıl TSK envanterine eklenmesi planlanıyor. Nano İHA Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, “Asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1,5 kilometre mesafeden gerçek zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti bulunuyor” dedi. Kotil, Nano İHA’ları sürü halde çalışabilecek hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

REKLAM

150 kiloyu taşıyacak

  • İHA Albatros
  • Savunma sanayii şirketlerinden Altınay, savaş sırasında cepheye gıda-mühimmat takviyesinde kullanılacak insansız hava aracı Albatros’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. TEKNOFEST’e katılanlardan Altınay İş Geliştirme Direktörü Metin Erdoğan, ürettikleri Albatros İHA sayesinde çatışma bölgelerine gıdadan mühimmata 150 kiloya kadar taşıma yapabileceklerini kaydetti. “Ürünün en önemli özelliği taşıma yapmasının yanında birliklere ateş desteği sağlıyor ve çatışma bölgelerinde belli yerleri baskı altına alabiliyor olması” diyen Erdoğan, bu sayede helikopter ve uçaklara göre maliyetin çok daha düştüğünü aktardı.

Belediye Kandil yönetiyor
GÜNDEM
Belediye Kandil yönetiyor

Belediyeleri Kandil yönetiyor

Belediyeleri Kandil yönetiyor

​İşleyişi dağdan gelen tam yetkili teröristler sağlıyor.
ABD’ye iki hafta süre

ABD’ye iki hafta süre

​Erdoğan güvenli bölge konusunda ABD'yi yine uyardı.
Mescidi kapattı

Mescidi kapattı

İmamoğlu ile birlikte CHP fabrika ayarlarına döndü.
Pençe genişliyor

Pençe genişliyor

Komandolar kar altında teröristlerin ensesinde olacak.
Evladımın hayallerini çaldılar

Evladımın hayallerini çaldılar

​Özkan'ın hayali polis veya asker olmaktı.
İran’ın petrol tesisleri hedefte

İran’ın petrol tesisleri hedefte

​Pentagon Beyaz Saray'a askeri seçenekleri sundu.
Maraş'ta<br>saflar sıklaşıyor

Maraş'ta
saflar sıklaşıyor

​Fransa ve İngiltere, Rumların tezinde buluştu.
Zeytin Dalı bölgesine 3 fakülte

Zeytin Dalı bölgesine 3 fakülte

​Bölgedeki Suriyeli gençler kendi üniversitelerin okuma şansı bulacak.
Faiz düştü<br>satışlar arttı

Faiz düştü
satışlar arttı

​Satılan konut sayısı geçen aya göre yüzde 8.1 artış gösterdi.
Girit korkusu

Girit korkusu

Oruç Reis'in Girit açıklarında dümen kırma ihtimali, Atina'yı ürkütüyor.
PKK'ya<br>135 tonluk darbe

PKK'ya
135 tonluk darbe

​Teröristlerin zehir ticaretine büyük darbe vuruldu.
2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri bakanlığı, Hakkari'de yürütülen operasyonlara dair açıklama yaptı.
FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

​Amerikan Merkez Bankası, faizi 25 baz puan indirdi.
Aslan '1' puanla başladı

Aslan '1' puanla başladı

Belçika'da akıllarda Babel'in kaçırdığı gol kaldı.
Erken seçim gündemde yok

Erken seçim gündemde yok

​AK Parti sözcüsü Çelik, MKYK'nın ardından konuştu.
Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

​Dev uçak Teknofest'te yaptığı şovla büyük beğeni topladı.
Bolton'ın yerine geliyor

Bolton'ın yerine geliyor

ABD'nin yeni ulusal güvenlik danışmanı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.