Akıncı gelecek ay havada

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’te sergilenen taarruzî insansız hava aracı Akıncı’nın ilk uçuşunu önümüzdeki ay yapacağını açıkladı. Bayraktar, “Akıncı’nın ilk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedefliyoruz. Dünyada bu sınıfta uçak üretebilen birkaç ülke var. Türkiye iddiasını insansız hava araçlarında bayağı bir yukarı taşımış olacak” dedi. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak ve havadan ağır bombardıman gerçekleştirebilecek Akıncı’nın uçuş testleri sonrası 2021 yılında tamamen hazır durumda olması bekleniyor. Silahlı Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı, 20 metrelik kanat açıklığıyla dikkat çekiyor. 24 saat havada kalıp 40 bin feet yükseklikte (12,5 km) görev yapması planlanan Baykar yapımı Akıncı, 1350 kilogram ağırlığında dahili ve harici faydalı yük taşıyabilecek. Bu kapasiteyle Akıncı’nın çok sayıda milli akıllı bombayı taşıyıp terör hedeflerini hassas bir şekilde vurması bekleniyor.

Selçuk Bayraktar

Özel görevli Nano İHA

Aselsan Nano İHA

Türk savunma sanayiinin amiral gemisi ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İHA’yı ilk kez TEKNOFEST İstanbul’da sergiledi. Küçük olması dolayısıyla görsel ve akustik izleri düşük, kolaylıkla taşınabilen Nano İHA, hareketli kara ve deniz araçlarına entegre edilebiliyor. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev icra edebilen Nano İHA’nın önümüzdeki yıl TSK envanterine eklenmesi planlanıyor. Nano İHA Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, “Asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1,5 kilometre mesafeden gerçek zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti bulunuyor” dedi. Kotil, Nano İHA’ları sürü halde çalışabilecek hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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150 kiloyu taşıyacak

İHA Albatros

Savunma sanayii şirketlerinden Altınay, savaş sırasında cepheye gıda-mühimmat takviyesinde kullanılacak insansız hava aracı Albatros’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. TEKNOFEST’e katılanlardan Altınay İş Geliştirme Direktörü Metin Erdoğan, ürettikleri Albatros İHA sayesinde çatışma bölgelerine gıdadan mühimmata 150 kiloya kadar taşıma yapabileceklerini kaydetti. “Ürünün en önemli özelliği taşıma yapmasının yanında birliklere ateş desteği sağlıyor ve çatışma bölgelerinde belli yerleri baskı altına alabiliyor olması” diyen Erdoğan, bu sayede helikopter ve uçaklara göre maliyetin çok daha düştüğünü aktardı.