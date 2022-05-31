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Akıncı için acil durum senaryosu

Akıncı TİHA’ya motor üreten Ukrayna’daki fabrikanın vurulmasından sonra olası tedarik sorununa karşı acil durum senaryosu hazır. TEI Yönetim Kurulu Başkanı M.Faruk Akşit, “1570 beygire çıkardığımız helikopter motorumuzu turbopropa çevirip Akıncı’ya verebiliriz” dedi. Bir ihtimal ise her iki kanada 225 beygirlik çift motor takılması. Ancak bu, dizayndaki değişiklik nedeniyle zaman ve maliyet gerektiriyor.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Akıncı için acil durum senaryosu
Mahmut Faruk Akşit

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Bayraktar Akıncı TİHA’yı yerli motorla buluşturmak için çalışıyor. Kurumun motor çalışmalarına ilişkin bilgi veren TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı. Akıncı TİHA için milli motoru kısa sürede üretebileceklerini açıkladı.

TEDARİK SORUNU YAŞANIRSA

Akıncı’nın ilk uçtuğu motorun Ukrayna’dan ithal olduğunu hatırlatan Akşit, “İki tane 450 beygirlik turboprop motorla uçuyor. Rusya’nın son saldırısında bu fabrika bombalandı. Bu tedarikte sıkıntı çıkabilir tartışmaları var. Şu an bize doğrudan yansımış bir şey yok ama acil durum senaryosunda 1570 beygire çıkardığımız helikopter motorumuzu turbopropa çevirebilir ve eğer bir ihtiyaç, zorunluluk olursa bunu Akıncı’ya çok daha hızlı verebiliriz” dedi.

Akıncı TİHA
Akıncı TİHA

TURBOPROPA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Gökbey için üretilen motorun turboprop motora dönüştürülmesi halinde tek başına 1500 ila 1800 beygirlik bir güç üretebileceğini belirten Akşit, şöyle konuştu: “1500 beygir güç sınıfı, Akıncı’nın öngörülen en büyük güç sınıfı. 1500-1800 arası bir talebi karşılar, böyle bir ihtiyaç görür. Hatta turboprop sınıfı motor kullanan Hürkuş’u da uçurabilir aynı motor.”

4 MOTORLU AKINCI VERSİYONU

PD170 motorların 225 beygirlik versiyonunun testlerinin yüzde 70’ini tamamladıklarını açıklayan Akşit, 450’lik iki motorla uçan Akıncı’nın her iki tarafta çift 225 beygirlik 4 dizel motorla da uçurulabileceğini kaydetti: “Motorlar ağır ama çok daha az yakıyor. 20-25 saat havada kaldığınızda yakıtta tona yakın fark ediyor. Bu fazlalığı daha az yakıt alarak kapatıyorsunuz. Akıncı’nın dizaynı tek motorla yapıldığı için değişim zaman ve maliyet gerektiriyor. Ama acil durumda yapılabilir.”

Milli motor yıl sonu teslim edilecek

  • Faruk Akşit, Türkiye’nin ilk yerli genel maksat helikopteri T625 Gökbey helikopteri için geliştirilen milli motor TS1400 projesinde hedef takvimden önde ilerlediklerini söyledi. Motorun sürekli güç tasarımının 1411 beygir olduğunu hatırlatan Akşit, 1570 beygirin de üzerine çıkıldığı bilgisini verdi.

Motorun 1570 beygir gücünü 2 dakika boyunca vermesi gerektiğini, bunu da sağladıklarını açıklayan Akşit, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in Teknofest Azerbaycan’da ilk uçuş için motoru yıl sonunda vermeleri için söz aldığını kaydetti: “Ekibi biraz daha sıkıştıracağız. 2022 sonu, 2023 başında helikopteri uçuracak milli motoru teslim edeceğiz.”

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