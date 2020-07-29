Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar çıktı: Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

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Üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS, Türkiye genelinde imam hatip lisesi öğrencileri ilk yüze girerek başarılara imza attı. Başarı sıralamasında imam hatiplerden ilk yüzde 32 öğrenci yer alırken, 192 öğrenci de ilk bine girdi. Bu isimlerden Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 48.'si olan Oğuzhan Başak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuk fakültesi okuyacağını, sözel 11.’si Muhammed Esad Şahindaş da ekonomi eğitimi alacağını söyledi.