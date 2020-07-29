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Gündem Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar çıktı Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
ANKARA

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar çıktı: Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Haber Merkezi AA
Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hainler cezasız kalmadı
GÜNDEM
Hainler cezasız kalmadı
  • Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının talepleri alındı. Daha sonra ara karara yönelik mütalaası sorulan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Duruşma ertelendi

  • Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.
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