​AKM’yi çok beğendik ​

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim’de yeniden kapılarını açtı. 13 yılın ardından yoğun ilgisiyle karşılanan AKM’ye gelen ziyaretçiler öncelikle sergileri gezdi. Geleneksel sanatları konu alan ‘Ehl-i Hiref’, genç sanatçıları bir araya getiren ‘Yeniden’, AKM’nin geçmişten bugüne yaşadığı süreci anlatan ‘Akış’, devlet sanatçısı Tankut Öktem’in kişisel arşivi ve ‘Operanın Büyülü Dünyası’ gibi birçok sergi, sanatseverleri ağırladı.

Şule Akyol

BULUŞMA NOKTASI OLDU

Biletleri kısa sürede tükenen akşam etkinliklerinde de salonlar doldu. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nı dinleyen vatandaşlar, gösteri sonrası düşüncelerini anlattı. AKM’nin kültür sanat anlamında büyük bir boşluğu dolduracağını söyleyen Şule Akyol, “Yeni AKM çok güzel olmuş, gurur verici. İstanbul’un ihtiyacı vardı. İBB’deki etkinlikler azalmıştı. Herkesin toplandığı bir mekan oldu. Büyük bir boşluğu dolduracak” dedi.

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Mehmet Torun

YİĞİT ÖLÜR ESERİ KALIR

Mehmet Torun da “Ben eski durumu çok iyi bilen bir insanım. Bugün yapılan şey kayda değer. Yiğit ölür eseri kalır. Gerçekten bir Türk vatandaşı olarak, bir Atatürkçü olarak çok beğendim. Gururlandık. Atatürk olsaydı o da arzu ederdi” ifadelerini kullandı. Yılmaz Demir adlı vatandaş ise “Tarih boyu kalacak bir eser. Öncekini de çok iyi biliyorum. Kıyas yapılmaz. Böyle bir mekana ihtiyaç vardı.” şeklinde konuştu. Güzel sanatlarla yakından ilgilendiğini belirten Ayşe Deren, “Dünyanın bir çok yerinde müze ve sanat galerileri gezdim. İlk defa beni böyle şaşırttılar. Çok beğendim. Şaşkınım.” diye konuştu.

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Ayşe Yarar

ESKİYLE KIYASI OLAMAZ

Mimaride eskiye bağlı kalındığını kaydeden Ayşe Yarar, “Konseri izlemeye geldim. Çok memnun kaldım. Dış görünüşü eskiye bağlı kalınmış, döner merdiven vardı, o da yapılmış, Kırmızı küre de çok başarılı. Herkes Atatürk Kültür Merkezi’ni özlemişti. Sanatın merkeziydi burası.” şeklinde konuştu. Gençliğinin Beyoğlu’nda geçtiğini belirten Zeki Aydın ise “Eski AKM ile mukayese kabul etmez. Bu daha modern ve güzel. Eskisinde akustik sorunluydu. Gençliğimiz burada geçti. Çok büyük bir ihtiyaçtı.” dedi. AKM’yi çok etkileyici bulduğunu söyleyen Nidanur Koçer de ilgi nedeniyle bilet bulmakta zorlandığını aktardı. Yasemin Aslan “Oğlumla ‘Yunus Emre Şarkıları’nı dinlemeye geldik. Çok beğendim. Emeği geçenlerin ellerine sağlık.” diye konuştu.

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HERKES MUTLAKA GÖRMELİ

İsmimi söylemek istemeyen bir vatandaş şu ifadeleri kullandı: “Gençliğimiz burada geçti. Eskisinde ne vardı. Onu restore edemezler miydi? Eskisi kalsaydı yeni bir yere yapılsaydı.” Beğenmeyenleri anlamadığını kaydeden Abdurrahman Şaban Kemaneci ise “Gelecek nesillere bırakılacak eser olmuş.” şeklinde konuştu. Emekli sanatçı olduğunu aktaran Ozan Recep de “Herkes mutlaka gelip görmeli” dedi.

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