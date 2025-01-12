Akpınar’ın tanığı Uğur Dündar

Oyuncu Metin Akpınar hakkında ‘babalığı benimsememe’, ‘babalık görevlerini yerine getirememe’ nedeniyle açılan davada Gazeteci Uğur Dündar tanık olarak dinlenecek. Akpınar ve Dündar’ın Suphi Orancı isimli kadından çocukları olduğu iddia edilmiş, yapılan DNA testinde çocuklardan Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’dan olduğu kesinleşmişti. Akpınar’ın kızı, babası hakkında ‘babalığı benimsememe’, ‘babalık görevlerini yerine getirememe’ nedeniyle tazminat davası açtı. Akpınar, mahkemede kendisi gibi aynı aileye yönelik babalık davası bulunan Dündar’ın Antalya Akseki Adliyesi’nde 14 Ocak’ta görülecek duruşmada tanık olmasını talep etti. Talebin kabul edilmesi üzerinde Dündar’ın duruşmada İstanbul’dan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) dinlemesi kararlaştırıldı.

Tanıklığın, kızların annesi Orancı’nın, cezaevinde mahkum olduğu dönemde Hürriyet Gazetesi Muhabiri Oktay Koltan’a gönderdiği bir mektup nedeniyle olduğu öğrenildi. İddiaya göre Orancı, Koltan’a iki sayfalık mektup gönderdi. Mektubun ilk sayfasında kızı Dilara Gülatan'ın babasının Dündar olduğunu anlatan Orancı’nın kaybolan ikinci sayfada ise diğer 2 çocuğunun Akpınar’dan olduğunu anlattığı ifade ediliyor. Koltan katıldığı bir TV programında olayı şöyle anlatıyor: “ ‘Vicdansız anne, 4 çocuğunu da bırakıp gitti’ haberimden sonra bana bir mektup geldi. Mektupta ikizlerin Metin Akpınar’dan olduğu yazıyordu. Bunu haberleştirdim gazeteye yolladım. Ama maalesef bu haberim yayınlanmadı. Sanırım Akpınar ile konuşuldu ve yayınlanmadı.”