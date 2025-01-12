Akpınar’ın tanığı Uğur Dündar

Metin Akpınar’ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden kızı olan Duygu Nebioğlu’nun, Akpınar hakkında açtığı tazminat davasında gazeteci Uğur Dündar tanık olarak dinlenecek. Akpınar’ın tanık olmasını istediği Dündar’a, Orancı-Akpınar ilişkisi sorulacak. Dündar’ın Orancı’nın kızlarından Dilara Gülatan’ın babası olduğu iddia ediliyor.
Oyuncu Metin Akpınar hakkında ‘babalığı benimsememe’, ‘babalık görevlerini yerine getirememe’ nedeniyle açılan davada Gazeteci Uğur Dündar tanık olarak dinlenecek. Akpınar ve Dündar’ın Suphi Orancı isimli kadından çocukları olduğu iddia edilmiş, yapılan DNA testinde çocuklardan Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’dan olduğu kesinleşmişti. Akpınar’ın kızı, babası hakkında ‘babalığı benimsememe’, ‘babalık görevlerini yerine getirememe’ nedeniyle tazminat davası açtı. Akpınar, mahkemede kendisi gibi aynı aileye yönelik babalık davası bulunan Dündar’ın Antalya Akseki Adliyesi’nde 14 Ocak’ta görülecek duruşmada tanık olmasını talep etti. Talebin kabul edilmesi üzerinde Dündar’ın duruşmada İstanbul’dan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) dinlemesi kararlaştırıldı.
AKPINAR ENGELLEDİ İDDİASI
Tanıklığın, kızların annesi Orancı’nın, cezaevinde mahkum olduğu dönemde Hürriyet Gazetesi Muhabiri Oktay Koltan’a gönderdiği bir mektup nedeniyle olduğu öğrenildi. İddiaya göre Orancı, Koltan’a iki sayfalık mektup gönderdi. Mektubun ilk sayfasında kızı Dilara Gülatan'ın babasının Dündar olduğunu anlatan Orancı’nın kaybolan ikinci sayfada ise diğer 2 çocuğunun Akpınar’dan olduğunu anlattığı ifade ediliyor. Koltan katıldığı bir TV programında olayı şöyle anlatıyor: “ ‘Vicdansız anne, 4 çocuğunu da bırakıp gitti’ haberimden sonra bana bir mektup geldi. Mektupta ikizlerin Metin Akpınar’dan olduğu yazıyordu. Bunu haberleştirdim gazeteye yolladım. Ama maalesef bu haberim yayınlanmadı. Sanırım Akpınar ile konuşuldu ve yayınlanmadı.”
UĞUR DÜNDAR DİNLENECEK
Metin Akpınar, Koltan’ın açıklamalarıyla ilgili Dündar’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Akpınar’ın talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Uzun süre Hürriyet Gazetesi’nde görev yapan Dündar’a, mektubun kaybolan sayfasıyla alakasının olup olmadığı ve Suphiye Orancı ile Akpınar arasında ilişki sorulacak.