AKPM’de Türkiye hedef alındı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) yine Türkiye karşıtı bir karara imza attı. Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini hedef alan rapor onaylandı. Genel olarak görüşülen raporlarda içeriğe dair bilgi verilmesi gerekirken, raportörün yoğun bir şekilde sadece Türkiye’ye atıfta bulunması da dikkat çekti. Raporun 6 ve 16’ncı paragraflarında FETÖ sadece bir “Gülen hareketi” olarak tanımlanırken, İsveç’in NATO üyeliği konusunda İsveç yargı makamlarının kararlarına saygı duyulup, üyelik başvurusuna ilişkin araçsallaştırma yapılmaması yorumuna gidilmişti. Ayrıca Interpol’un kırmızı bültenlerinin farklı amaçlarda kullanıldığı belirtildi.

Zeynep Yıldız.

TÜRKİYE’YE YAZILMIŞ GİBİ

Türkiye’nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren raporun onaylanması sırasında yaşanan gelişmeleri AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız şöyle anlattı: “Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu’nda raporlar görüşülürken, raporları hazırlayan raportör sunum yaparak, hazırladığı raporun içeriğine dair bilgi verir. Bahse konu rapor içeriğinde de, farklı ülkelere atıf ve isnatlar bulunmasına rağmen, raportör sunumunu sadece Türkiye’yi hedef alarak gerçekleştirdi. Bu alışılmış bir teamül değil. Rapor içeriğinin bütününün Genel Kurul’da yansıtılması, anlatılması, diğer ülkelere de atıf yapılması gerekirken; ‘Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına karşı yükselen bir tehdit ulus aşırı baskı’ başlıklı raporun sunumunda, sadece Türkiye’den bahsedildi. Bu durumun doğrudan hedef gösterme tutumu içerdiği çok açık.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ VERDİK

Raporun 6’ncı ve 16’ncı paragraflarında doğrudan FETÖ’ye yer verilmiş. 6’ncı paragrafta; ‘FETÖ ‘Gülen hareketi’ ifadesiyle yer alırken, Türkiye’de bu yapı Fethullahçı Terör Örgütü olarak isimlendiriliyor’ deniliyor. Burada FETÖ’nün bir hareket olarak isimlendirilmesi kabul edilemez. Bu sebepten, raporun komisyonda görüşülmesi esnasında, biz bu paragrafların çıkarılması için önerge verdik. Fakat önergelerimiz ret edildi. Genel Kurul’da rapora ilişkin olarak vekillerimiz konuşmalarını gerçekleştirdi. İlk başta grup sözcüleri konuşuyor. Milletvekilleri de bireysel olarak söz alıyor.”







