Akpolat İmamoğlu'nun ekibini kovdu

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendisini ziyarete gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın CHP’li vekiller Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’i azarladığı öğrenildi. Akpolat, bu iki vekile “Tutuklanmamın sebebi İmamoğlu” dedi ve görüşmeyi kısa kesti. Kızgınlığın bir nedeni de İmamoğlu’nun Akpolat’ın tercihini dikkate almayıp kendi adamı Ömer Rasim Şişman’ı Beşiktaş Belediye Başkan vekili seçtirmesi. Akpolat, tutuklanma sürecinde de İmamoğlu’ndan destek almadığını düşünüyor.

MECLİS ÜYELERİNE TALİMAT

Geçtiğimiz hafta Silivri Cezaevi’ne giden heyette CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da bulunuyordu. Akpolat’ın ziyareti gerçekleştirenler üzerinden de İmamoğlu’na sert mesajlar gönderdiği öğrenildi. Rıza Akpolat, cezaevinden yakın meclis üyelerine de talimat vererek, kendisinden habersiz ve onaysız herhangi bir karar almamaları yönünde uyarıda bulundu. Başkanlık seçiminden sonra meclis üyelerinin dikkatli hareket etmesini isteyen Akpolat, özellikle kendisine yakın isimlerin herhangi bir adım atmadan önce mutlaka bilgi vermelerini istedi.

BENİM KONTROLÜMDE MERAK ETME

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre Rıza Akpolat’ın tutuklan-masının ardından belediye meclisinde yapılan seçimlerden önce kendi adayının başkan vekili olmasını istediği öğrenildi. Ancak Akpolat’ın isteği reddedildi ve İmamoğlu’na yakın isim olan Ömer Rasim Şişman başkan vekili aday gösterilerek seçilmesi sağlandı. Rıza Akpolat’ın bu duruma da sert tepki gösterdiği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Akpolat’a haber gönderdiği ve belediye başkan vekili olarak seçilen Şişman’ın kontrolünün tamamen kendisinde olduğu ve merak etmemesi gerektiğini söylediği bildirildi.











