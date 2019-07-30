Akraba şirketi

Kemal Kılıçdaroğlu kameralar karşısında “Ben size şunu alın, bunu alın demiyorum. Liyakati esas alın. Akrabalarınızı alırsanız, bize ters düşmüş olursunuz. Yakınlarınızı belediyelerde işe yerleştirmeyin” çağrısı göstermelik çıktı. Belediyeleri çiftliğe çeviren CHP’li başkanlar, bütün kadrolara birinci dereceden yakınlarını atadı.

HEM MÜDÜR HEM ÖZEL KALEM

Mustafa Kayalar

Akraba kadrolaşmasında İzmir’deki CHP’li belediyeler önde gidiyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın akrabasını belediyeye personel olarak atadığı ortaya çıktı. Eski başkan Bülent Soylu’nun özel kalem müdürü Yavuz Selim Aktaş’ı görevden alan CHP’li Başkan Kayalar, yerine amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar’ı getirdi. Nuriye Kayalar’ın aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak göreve başladığı öğrenildi.Başkan Kayalar, yerel seçimler öncesi CHP’den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir’i de Park Bahçeler Müdürü yaptı.

KUZEN SEKRETER, DAMADA ÖZEL KALEM

Filiz Ceritoğlu Sengel

İzmir’in Selçuk Belediyesi’nde de tartışma yaratan bir gelişme yaşandı. CHP’li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kuzeni Oya Ceritoğlu’nu, Selçuk Belediyesi’ne sekreter olarak işe aldı. CHP’li Adana Seyhan Belediyesi’nde de durum aynı. CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay, göreve geldikten sonra damadı emekli subay Erkal Şenyurt’u özel kalem müdürü yaptı.

GÜVENEBİLECEĞİM KİMSE KALMADI

Elif Köse

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İsmail Uygur

Karabük’ün Safranbolu Belediye Başkanı CHP’li Elif Köse, erkek kardeşi Zafer Köse’yi özel kalem müdürü yaptı. CHP’li Belediye Başkanı Köse’nin kardeşini özel kalem müdürü yaptığı bilgisi ilçede eleştirilere ve tartışmalara yol açtı. İzmir’in Torbalı Belediye Başkanı CHP’li İsmail Uygur’da Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik (TORBEL) şirketinin genel müdür yardımcılığına 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur’u getirdi. Uygur’un kafeterya ve iş makinelerinin de yer aldığı 20’nin üzerinde alanda faaliyet gösteren şirketin başına 7 bin TL maaşla getirmesi büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından CHP’li Başkan Uygur oğlunu görevden aldı.

BARAJ KIYISINA VİLLAYI DİKTİ

İ. Girgin Erdoğan

CHP’li Uygun, kamuoyuna yaptığı açıklamada “Güvenebileceğim kimse yoktu. Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil” ifadesini kullandı. CHP’li belediyelerde usulsüz atamalar tam gaz sürdü. İzmir’in CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı. CHP’li başkan, 8 bin liralık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı aldı. CHP’li Başkan Erdoğan’ın bu hareketi tepkilere yol açtı.

Turgay Erdem

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Hakkında çıkan haberler sonrası geri adım atmak zorunda kalan CHP’li Erdoğan, aldığı iki aylık maaşı bir okula bağışladı. Bursa Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Turgay Erdem de göreve gelir gelmez kendine kıyak yaptı. Erdem, Hasanağa Barajı’nın yanındaki imara kapalı alana villa yaptı. Her fırsatta ‘Doğaya en çok sahip çıkan parti biziz’ diyerek CHP yönetiminin sözlerine kulak asmayan CHP’li Erdem, arsada çok sayıda ağacı da kesti.

Vaatler unutuldu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanların aşu ifadelerle seslenmişti: “Falan milletvekili telefon etti, onun akrabasıymış, hiç dinlemeyeceksiniz. Genel Başkan olarak söylüyorum, Genel Başkanın akrabası olsa bile hiç dinleyemeyeceksiniz. Liyakat çok önemli. Partizanca atamalardan uzaklaşın. İşi ehline vereceksiniz. Uzun bir adalet yürüyüşü yaptık, Mısır’daki sağır sultan duydu yürüyüşümüzü. Adaletle yöneteceksiniz. Belediye çalışanlarının özlük haklarına sahip çıkacaksınız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacaksınız. Belediyeyi adaletle yöneteceksiniz ki, size oy vermeyenler bile size saygı duysun.”