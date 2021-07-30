​Akrabalar çatıştı​

Trabzon Hayrat’ta husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi öldü. İddiaya göre, 8 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı.
- Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar silahlarını çekip, birbirlerine ateş etti. Olayda Kemal, Faik, Murat ve Lütfi Bektaş yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Abdi ve Ishak Bektaş’ı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.