Gündem Akşener destekçilerine bozkurt işareti tepkisi
NEVŞEHİR

Akşener destekçilerine 'bozkurt işareti’ tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Mucur ilçesine geçti. Burada esnafı ziyaret eden Akşener'in bozkurt işaretleri ile selamlanması bazı vatandaşların tepkisini çekti.

Haber Merkezi İHA
Akşener destekçilerine bozkurt işareti’ tepkisi
​Akşener destekçilerine 'bozkurt işareti’ tepkisi

Nevşehir'in Mucur ilçesine akşam saatlerinde giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gezisine esnaf ziyaretleriyle devam etti.

Bir süre sonra partililerin Akşener’e ’Başbakan Akşener’ sloganı atarken ’bozkurt işareti’ yapması üzerine R.Ü. adlı vatandaş, tepki gösterdi.

'Bozkurt işareti yapamazsınız'

  • R.Ü., "Burada yıllarca MHP’nin ekmeğini yediniz götürüp AK Parti’ye oy verdiniz. Bozkurt işareti yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

R.Ü., herhangi bir olay çıkmadan tepkisini gösterirken, İYİ Partili grup ise ’Başbakan Meral’ sloganları atmaya devam etti.

Kağıt üstünde başbakan adayı
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Kağıt üstünde başbakan adayı

Meral Akşener'den adaylık açıklaması: Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlığa adayım
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Meral Akşener'den adaylık açıklaması: Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlığa adayım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. Akşener, 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım.' dedi.

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