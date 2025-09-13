Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Alaca’da ele geçirilen 21 kök kenevir imha edildi

Alaca’da ele geçirilen 21 kök kenevir imha edildi

09:0213/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
İlçede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceği ifade edildi.
İlçede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceği ifade edildi.

Çorum’un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerince ele geçirilen 21 kök kenevir bitkisi, oluşturulan komisyon gözetiminde yakılarak imha edildi.

Alaca’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen kenevir bitkilerinin imhası için resmi işlem başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon gözetiminde kenevirler kontrollü bir şekilde yakılarak yok edildi. Açıklamada, vatandaşlara da şüpheli durumları güvenlik birimlerine ihbar etmeleri çağrısında bulundu. İlçede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceği ifade edildi.




#ÇORUM
#ALACA
#KENEVİR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?