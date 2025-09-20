Yeni Şafak
Alanya'da ormanlık alan yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Alanya'da ormanlık alan yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

14:5220/09/2025, Cumartesi
IHA
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, Şıhlar Mahallesi ve etrafındaki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, Şıhlar Mahallesi ve etrafındaki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, Şıhlar Mahallesi ve çevresinde farklı noktalarda süren yangınların bazı bölgelerde kısmen söndürüldüğünü ancak kontrol altına alınamadığını açıkladı. Koçak, "Geniş bir alan parça parça yanıyor, şu an için tahliye yok" dedi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde orman yangınları etkisini sürdürüyor. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, Şıhlar Mahallesi ve etrafındaki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

"En büyük tehlike ise Kemer 2 Sokak’ta"

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, yangınla ilgili şu bilgileri paylaştı:

  • "Şu anda Şıh Köyü’nde, Pircialaattin Türbesi’nin bulunduğu Merkez Mahallesi Merkez Camii’nin kuzey sırtlarında yangın var. Alevler kısmen söndürüldü ancak henüz kontrol altına alınamadı. Yeni Alililer mevkii tehdit altında. En büyük tehlike ise Kemer 2 Sokak’ta. Şıh Köyü’nün bu üç noktası ile mahallenin farklı bölgelerinde yangın devam ediyor.".

"Şu an için herhangi bir yerin tahliyesi söz konusu değil"

Türbe mevkiine yalnızca karadan, diğer bölgelere ise helikopterlerle müdahale edildiğini belirten Koçak, "Şıh Köyü’nün batı yamaçları hâlâ yanıyor ve kontrol altına alınamadı. Yaylakonak Mahallesi’nin sadece bir sokağındaki yangın ise kontrol altına alınmak üzere. Aliefendi Mahallesi tamamen söndürüldü ve soğutma çalışması tamamlandı. Dalgıkılıçlı’nın kuzeyindeki Kelleciler mevkii yanında da orman yangını sürüyor. Geniş bir alanda parça parça yangınlar devam ediyor. Şu an için herhangi bir yerin tahliyesi söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Başkan yardımcısı Koçak, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleyi sürdürdüğünü, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

