Alanya'da ormanlık alan yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

"Şu anda Şıh Köyü’nde, Pircialaattin Türbesi’nin bulunduğu Merkez Mahallesi Merkez Camii’nin kuzey sırtlarında yangın var. Alevler kısmen söndürüldü ancak henüz kontrol altına alınamadı. Yeni Alililer mevkii tehdit altında. En büyük tehlike ise Kemer 2 Sokak’ta. Şıh Köyü’nün bu üç noktası ile mahallenin farklı bölgelerinde yangın devam ediyor.".

"Şu anda Şıh Köyü’nde, Pircialaattin Türbesi’nin bulunduğu Merkez Mahallesi Merkez Camii’nin kuzey sırtlarında yangın var. Alevler kısmen söndürüldü ancak henüz kontrol altına alınamadı. Yeni Alililer mevkii tehdit altında. En büyük tehlike ise Kemer 2 Sokak’ta. Şıh Köyü’nün bu üç noktası ile mahallenin farklı bölgelerinde yangın devam ediyor.".

"Şu an için herhangi bir yerin tahliyesi söz konusu değil"

"Şu an için herhangi bir yerin tahliyesi söz konusu değil"

Türbe mevkiine yalnızca karadan, diğer bölgelere ise helikopterlerle müdahale edildiğini belirten Koçak, "Şıh Köyü’nün batı yamaçları hâlâ yanıyor ve kontrol altına alınamadı. Yaylakonak Mahallesi’nin sadece bir sokağındaki yangın ise kontrol altına alınmak üzere. Aliefendi Mahallesi tamamen söndürüldü ve soğutma çalışması tamamlandı. Dalgıkılıçlı’nın kuzeyindeki Kelleciler mevkii yanında da orman yangını sürüyor. Geniş bir alanda parça parça yangınlar devam ediyor. Şu an için herhangi bir yerin tahliyesi söz konusu değil" şeklinde konuştu.