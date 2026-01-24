Alanya’da üç katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Alanya’nın Şekerhane Mahallesi Tokuşlar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.