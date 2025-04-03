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Alçaklığın itirafı

Alçaklığın itirafı

Burak Doğan
04:003/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bir başka tutuklu şüpheli Berke Doğu Türker ise kimseye küfür ve hakaret etmediğini savundu.
Bir başka tutuklu şüpheli Berke Doğu Türker ise kimseye küfür ve hakaret etmediğini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhume annesine Saraçhane’de küfreden protestoculardan bazıları bunu itiraf etti. CHP’nin örgütlediği Saraçhane eylemlerinde Erdoğan'a ve annesine küfreden şahısların ifadeleri ortaya çıktı. Erdoğan'a “Terörist” deyip, annesine küfreden bazı protestocular suçlarını itiraf etti, bazıları ise ifade verirken çark etti.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, TikTok fenomeni Buse Gül Yılmaz, sosyal medya hesabından canlı yayın açıp dakikalarca “Terörist Erdoğan” diye bağırıp hakaretler etmişti. Polise verdiği ifadede Erdoğan’ı suçlayan Yılmaz, “Videodaki şahıs benim. Haksız yere suçlanan ve iftirayla içeri atılan Ekrem İmamoğlu suçlu değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlu olduğunu ispatlamak, bunu da takipçilerimin görmesi için yaptım. Pişman değilim” dedi. İtiraftan sonra tutuklanan Yılmaz cezaevine gönderildi.

Tutuklu Ege Arifoğlu verdiği ifadesinde “Göstermiş olduğunuz kişi benim. Akşam protesto esnasında Saraçhane’de bulundum. Özgür Özel’in açıklamalarını dinledim. Soğuk nedeniyle zıpladım. Ancak kimseye küfür, hakaret etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde konuştu. Eylemciler, “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi” şeklinde slogan atmıştı.



#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Recep Tayyip Erdoğan

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