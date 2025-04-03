Alçaklığın itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhume annesine Saraçhane’de küfreden protestoculardan bazıları bunu itiraf etti. CHP’nin örgütlediği Saraçhane eylemlerinde Erdoğan'a ve annesine küfreden şahısların ifadeleri ortaya çıktı. Erdoğan'a “Terörist” deyip, annesine küfreden bazı protestocular suçlarını itiraf etti, bazıları ise ifade verirken çark etti.