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Alev Alev

Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri otelde kalanları tahliye etti, 2 kişi yan binanın çatısına atlayıp kurtuldu. Onlar kadar şanslı olmayan 2 kişi ise feci şekilde can verdi.

04:00 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul'da hastane ve otelde yangın çıktı.

İstanbul'da hastane ve otelde yangın çıktı.

İstanbul’da yangın can aldı. Pendik’e bağlı Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi’ndeki 7 katlı otelde dün sabah saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Otelde kalanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yangında 3 kişi de yaralandı. Yangın esnasında otelin bitişiğindeki binanın çatısına atlayan 2 kişi, buradan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede panik

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Bloku'nda önceki gece yangın çıktı. Saat 02.50 sıralarında ameliyathanelerin bulunduğu 6. katta başlayan yangına itfaiye ekiplerince hemen müdahale edildi. 109 hasta tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledildi. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastası vefat etti. Dumandan etkilenen 4'ü sağlık, 6'sı itfaiye görevlisi 10 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.



#İstanbul
#Pendik
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#hastane
#otel
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