İstanbul’da yangın can aldı. Pendik’e bağlı Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi’ndeki 7 katlı otelde dün sabah saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti.