Alev alev yanan aracını kovayla su döküp söndürdü

13:433/12/2025, Çarşamba
IHA
Çevrede bulduğu kovaya doldurduğu su ile yangına müdahale eden sürücü alevleri kontrol altına aldı.
Çevrede bulduğu kovaya doldurduğu su ile yangına müdahale eden sürücü alevleri kontrol altına aldı.

Bolu’da bir sürücü seyir halindeyken aracında çıkan yangını kovayla su dökerek söndürdü.

Olay, Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Ara sokakta seyreden Fiat Kartal marka otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü aracını hemen yol kenarına çekti. Çevrede bulduğu kovaya doldurduğu su ile yangına müdahale eden sürücü alevleri kontrol altına aldı.




