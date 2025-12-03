Alev alev yanan aracını kovayla su döküp söndürdü

Olay, Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Ara sokakta seyreden Fiat Kartal marka otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü aracını hemen yol kenarına çekti. Çevrede bulduğu kovaya doldurduğu su ile yangına müdahale eden sürücü alevleri kontrol altına aldı.