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İSTANBUL

Alibeyköy'de baraja giren 2 çocuk boğuldu

Alibeyköy'de baraja giren 2 çocuk boğuldu

İstanbul'da Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Bölgeye, sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye, sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk, bir süre sonra suda kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

  • Suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlatan dalgıç polisler, Hakan Y. (13) ve Ahmet A'nın (14) cansız bedenlerine ulaştı.

Çocukların cesetleri, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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