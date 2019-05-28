Alibeyköy'de baraja giren 2 çocuk boğuldu

Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk, bir süre sonra suda kayboldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
- Suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlatan dalgıç polisler, Hakan Y. (13) ve Ahmet A'nın (14) cansız bedenlerine ulaştı.
Çocukların cesetleri, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.