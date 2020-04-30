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Gündem Alinin hukukunu koruyacağız Erdoğan Suriyeli aileyi aradı
POLİTİKA

Ali’nin hukukunu koruyacağız: Erdoğan Suriyeli aileyi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana’da “dur” ihtarına uymayarak kaçınca polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali El Asani’nin babası Adnan El Asani’yi arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan, “Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan, Adana’da uygulama noktasında polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani’nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Ali Hemdan El Asani

Yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını belirtti. Erdoğan, “Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın” dedi. Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Erdoğan, önceki gün Afrin’de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da kaydetti. Adnan Hemdan El Asani de Erdoğan’a teşekkürlerini sunarak, “Biz kardeşiz. Sayın Cumhurbaşkanım Ali sizin bir evladınız, onun hakkını ben size teslim ettim. Siz ne istiyorsanız o olacak” dedi.

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