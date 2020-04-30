Ali’nin hukukunu koruyacağız: Erdoğan Suriyeli aileyi aradı

Erdoğan, Adana’da uygulama noktasında polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani’nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Ali Hemdan El Asani

Yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını belirtti. Erdoğan, “Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın” dedi. Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Erdoğan, önceki gün Afrin’de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da kaydetti. Adnan Hemdan El Asani de Erdoğan’a teşekkürlerini sunarak, “Biz kardeşiz. Sayın Cumhurbaşkanım Ali sizin bir evladınız, onun hakkını ben size teslim ettim. Siz ne istiyorsanız o olacak” dedi.