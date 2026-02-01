Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aliyev ile Pezeşkiyan telefonda görüştü: Görüşmede müzakere ve uzlaşı yolu ele alındı

Aliyev ile Pezeşkiyan telefonda görüştü: Görüşmede müzakere ve uzlaşı yolu ele alındı

10:341/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, telefonda görüştüğü bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, bölgedeki gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek, Azerbaycan'ın gerginliğin azaltılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Aliyev görüşmede, sorunların müzakere ve uzlaşı yoluyla çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti. Pezeşkiyan ise Aliyev'e yapıcı tutumu dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede liderlerin, Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin, dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ilkeleri üzerine kurulduğunu yeniden teyit ettiği aktarıldı. Ayrıca tarafların, iki ülke arasında gelecekte atılacak ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu da ifade edildi.



#İlham Aliyev
#İran Cumhurbaşkanı
#Mesud Pezeşkiyan
#Cumhurbaşkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Nevşehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Nevşehir 2 bin 368 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?