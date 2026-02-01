Aliyev ile Pezeşkiyan telefonda görüştü: Görüşmede müzakere ve uzlaşı yolu ele alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, bölgedeki gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek, Azerbaycan'ın gerginliğin azaltılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Aliyev görüşmede, sorunların müzakere ve uzlaşı yoluyla çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti. Pezeşkiyan ise Aliyev'e yapıcı tutumu dolayısıyla teşekkür etti.