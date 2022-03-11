Aliyev ile Ukrayna diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna barışı için temaslarını sürdürüyor

Ukrayna’da ateşkes ve çözüm arayışlarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çözüm arayışlarında Türkiye’nin diplomasi trafiği yoğunlaşarak devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere 20’yi aşkın liderle görüşen, önceki gün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayan Erdoğan, dün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan ve Aliyev, Cumhurbaşkanlığı nÇankaya Köşkü’nde öğle yemeğinde bir araya geldi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ MASADA

Çankaya Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki liderin gündemindeki en kritik başlık Rusya-Ukrayna savaşı ve yürütülen diplomatik temaslar oldu. Görüşmede, gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. Yine savaş nedeniyle tüm dünyada artan enerji fiyatlarına karşı olası senaryoların da masadaki başlıklardan biri olduğu öğrenildi. Buluşmada Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme girişimleri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’daki son durumun da gündeme geldiği öğrenildi.

Şuşa Beyannamesinde mutabık kalınan stratejik iş birliği doğrultusunda iki ülke ilişkilerini derinleştirecek ve ilerletecek adımların değerlendirildiği görüşmede, Zengezur Koridoru ve Türkiye-Nahçıvan Doğa lgaz Boru Hattı projesine dair konular masaya yatırıldı. Liderler görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, Avrupa’nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de dile getirdi.

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Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara’ya gelen Aliyev’i Esenboğa nHavalimanı’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.

5 günde 5 görüşme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması, için yürüttüğü diplomatik temaslarınI dün ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşmesi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ’le çalışma yemeği ile sürdürdü.

’le çalışma yemeği ile sürdürdü. Erdoğan, çalışmalarına bugün de Antalya Diplomasi Forumu’yla devam edecek. Erdoğan’ın temasları, 13 Mart Pazar günü İstanbul’da konuk edeceği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve 14 Mart Pazartesi günü Ankara’ya resmi ziyarette bulunacak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile devam edecek.

ZELENSKİY VE PUTİN’LE TEMAS

Erdoğan, ilk olarak Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Bu görüşmenin ardından Zelenskiy ile 2 görüşme daha yapan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 6 Mart’ta telefonda görüştü.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki ilk müzakerelere ev sahipliği yapan Belarus’un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştü. Öte yandan Erdoğan, Ankara’da konuk ettiği Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin fikir teatisinde bulundu.

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