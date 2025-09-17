Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 268 lira ceza

Alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 268 lira ceza

16:5817/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 268 lira ceza
Alkollü bisiklet kullanan kişiye 9 bin 268 lira ceza

Tekirdağ'da alkollü bisiklet kullandığı belirlenen kişiye 9 bin 268 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Valilik önünde yaptıkları denetimde durumundan şüphelendikleri bisikletli A.Ş'yi durdurdu.

Yapılan kontrolde bisikletlinin 3,43 promil alkollü olduğu belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bisikletliye 9 bin 268 lira cezai işlem uygulandı.

Bisiklete geçici süreliğine el konuldu.








#alkol
#bisiklet
#ceza
#Tekirdağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayrampaşa Belediyesi meclis üyesi dağılımı, hangi parti çoğunlukta?