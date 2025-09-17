Tekirdağ'da geçen ay 165 düzensiz göçmen yakalandı

"Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik 722 denetim yapıldı. Ruhsat şartlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 3 işletme geçici olarak faaliyetten menedilerek, toplamda 73 işletmeye 2 milyon 598 bin lira cezai işlem uygulandı. 108 hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karışan 104 şahıs yakalandı."