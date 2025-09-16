Terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca Mali Suçlar Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderilen bilgilere istinaden, İsviçre’de terörizmin finansmanı suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen A.K.M. isimli şüpheli ve ülkemizde ikamet ettiği belirlenen bazı yabancı uyruklu şüphelilerin, bir dernek aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının ailelerine ve tutuklanan şüphelilerin ailelerine maddi yardımlarda bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Suriye’de PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki kamplarda alıkonulan DEAŞ terör örgütü mensubu kadınlara maddi yardım sağlamak amacıyla 'İnfak' adı altında para toplandığı, bu kapsamda M. N.O.’nun da kendisine gönderilen paraları yine 'İnfak' adı altında topladığı tespit edildi.