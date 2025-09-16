Yeni Şafak
Terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı

17:4016/09/2025, Salı
DHA
Kadınlara maddi yardım sağlamak amacıyla 'İnfak' adı altında para toplandığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul ve Mersin’de terör örgütüne finansman sağlayan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca Mali Suçlar Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderilen bilgilere istinaden, İsviçre’de terörizmin finansmanı suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen A.K.M. isimli şüpheli ve ülkemizde ikamet ettiği belirlenen bazı yabancı uyruklu şüphelilerin, bir dernek aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının ailelerine ve tutuklanan şüphelilerin ailelerine maddi yardımlarda bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Suriye’de PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki kamplarda alıkonulan DEAŞ terör örgütü mensubu kadınlara maddi yardım sağlamak amacıyla 'İnfak' adı altında para toplandığı, bu kapsamda M. N.O.’nun da kendisine gönderilen paraları yine 'İnfak' adı altında topladığı tespit edildi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin dernek kurucusu olan M.N.O.'ya para transferi yaptıkları, MASAK’tan alınan bankacılık işlemleri verilerinde yapılan incelemede DEAŞ terör örgütü kapsamında haklarında adli işlem kaydı bulunan şahıslarla para transferi ilişkilerinin bulunduğu belirlendi. Çalışmaların ardından 9 şüpheliye yönelik İstanbul ve Mersin’de operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyale el konulan operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



