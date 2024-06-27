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Alkollü şahıs kendisini uyaran sürücüyü bıçakladı

Konya'da alkollü bir şahıs, üç tekerlekli motosikleti ile cadde üzerinde bazı araçlara çarparak ilerlediği sırada bir vatandaş onu uyarmak için aracından indi. Alkollü sürücü, kendisini uyaran vatandaşı bacağından bıçakladı, kendisi de kaçarken yere düşerek yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

19:10 - 27/06/2024 Perşembe
IHA
Konya'da alkollü motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran sürücüyü bıçakladı.
Konya'da alkollü motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran sürücüyü bıçakladı.

Konya'da alkolü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, aracından inerek kendisini uyaran sürücüyü bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Bayram Caddesi ile Hendek Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkolü olduğu iddia edilen M.Ü., 3 tekerlekli motosikleti ile cadde üzerinde bazı araçlara çarparak ilerlediği sırada U.A. isimli vatandaş onu uyarmak için aracından indi.

Kendisini uyaran sürücüyü bacağından bıçakladı

Bu sırada M.Ü. kendisini uyaran U.A.'yı bacağından bıçakla yaralandı. M.Ü. ise kaçarken ayağı takılıp yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı

Konya'da Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü, daha önce 3 ilde il sağlık müdürlüğü yapan aile sağlığı merkezinde görevli 53 yaşındaki aile hekimi Dr. Mustafa Ö.'nün poliklinik kayıtlarında kısa zaman aralıklarında çok fazla hasta kaydığı yapıldığı ve aynı soy isimli kişilerin fazlaca kaydedilmesinin dikkat çekmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada polikliniğin 'Obezite' listesinde Mayıs 2023'te ölen 38 yaşındaki Emine Dudu Samancı'ya ölümünden sonra 15 kez, Haziran 2023'te ölen 78 yaşındaki Ismihan Serttaş'a ise 9 kez obezite tedavisi için muayene kaydı açıldığı tespit edildi. Doktorun bu sayede haksız kazanç elde edeceği saptanan soruşturma dosyası, Dr. Mustafa Ö. ve poliklinikte görevli hemşire Süreyya P. hakkında ‘idari' soruşturma açılması için Konya Valiliği'ne, ‘adli' soruşturma için de Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.


#Konya
#Sürücü
#Motosiklet
#Bıçaklama
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