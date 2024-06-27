Alkollü şahıs kendisini uyaran sürücüyü bıçakladı

Konya'da Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü, daha önce 3 ilde il sağlık müdürlüğü yapan aile sağlığı merkezinde görevli 53 yaşındaki aile hekimi Dr. Mustafa Ö.'nün poliklinik kayıtlarında kısa zaman aralıklarında çok fazla hasta kaydığı yapıldığı ve aynı soy isimli kişilerin fazlaca kaydedilmesinin dikkat çekmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada polikliniğin 'Obezite' listesinde Mayıs 2023'te ölen 38 yaşındaki Emine Dudu Samancı'ya ölümünden sonra 15 kez, Haziran 2023'te ölen 78 yaşındaki Ismihan Serttaş'a ise 9 kez obezite tedavisi için muayene kaydı açıldığı tespit edildi. Doktorun bu sayede haksız kazanç elde edeceği saptanan soruşturma dosyası, Dr. Mustafa Ö. ve poliklinikte görevli hemşire Süreyya P. hakkında ‘idari' soruşturma açılması için Konya Valiliği'ne, ‘adli' soruşturma için de Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.