​Alman Bakan Atina’dan Ankara geliyor

Türkiye’nin, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili Navtex ilan etmesi sonrasında Yunanistan ile artan gerilimde Almanya ara buluculuk rolü üstlendi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Gerçekleşen görüşmenin ardından Türkiye Oruç Reis’in çalışmalarının bir süreliğine ertelemişti. Bu süreçte Yunanistan’ın, uluslararası hukuka aykırı olarak Mısır ile deniz yetki anlaşması imzalaması üzerine, Türk donanması eşliğinde Oruç Reis sismik araştırmalarına yeniden başlamıştı. Yunan gemilerin Oruç Reis’e yönelik tacizlerine ise Türk donanması anında karşılık vermişti.

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ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Doğu Akdeniz’de suların ısınması üzerine Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın önce Atina, ardından da Ankara’ya geleceği açıklandı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın Ankara’da bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada, “Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara’da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir” ifadesi yer aldı.

OYNAT 00:51 İletişim Başkanı Altun'un açıklaması Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i canlı yayında afallattı Yunan Başbakanı Miçotakis, CNN International ekranlarında Türkiye aleyhinde konuşmalarını sürdürürken sunucunun İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasını okumasıyla neye uğradığını şaşırdı. BiP'te paylaş

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İSTİKRARA İHTİYAÇ VAR

Öte yandan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz’de istikrara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Seibert, bundan dolayı Alman hükümetinin Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan görüşmelerin olması ve ihtilaflı konuların burada ele alınması için çaba sarf ettiğini kaydetti.